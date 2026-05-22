La casa de subastas Heritage Auctions, en Texas, venderá una colección de objetos del fallecido actor Matthew Perry, entre los que se encuentran una cartera y una carta que le escribió Jennifer Aniston tras finalizar el rodaje de "Friends".

Entre los objetos a subasta llama la atención una cartera plegable de cuero que fue propiedad del actor, en la que aún se conservan dos de sus tarjetas de crédito, otra del sindicato de guionistas de Estados Unidos y una de su membresía a la unión de actores SAG AFTRA.

La cartera de Perry saldrá a subasta de manera conjunta con varias piezas de las películas y cómics de 'Batman', de los que Perry era fanático, entre ellos una figura del personaje y unos 'fidget spinners' (juguetes antiestrés), por mil 650 dólares.

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La carta de Aniston está incluida en un álbum de fotos bajo el nombre 'The One With the Last Supper', una recopilación de imágenes de la cena de fin de rodaje de 'Friends' en las que aparecen todos los protagonistas de la serie: Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Aniston y Perry.

Según una descripción hecha por Heritage Auctions, Aniston probablemente le regaló al actor este álbum, en el que incluyó la carta escrita a mano en tinta azul y que ahora sale a subasta por 4 mil 500 dólares.

"¡Dios mío! ¿Cómo voy a vivir sin tu luz en mi vida a diario? Sé que esa luz se ha atenuado a veces, y hubo momentos en que temí que se apagara por completo", anotó la actriz sobre el papel.

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"Estoy tan agradecida de que eligieras vivir esta vida. Tienes mucho que dar, no solo a las masas con tu talento, sino también como amigo, marido y padre", expresó.

De la serie, la casa también subastará varios guiones firmados por el elenco, entre ellos el del episodio piloto, por 15 mil dólares, y el de la primera parte del último capítulo, por 8 mil 750 dólares.

Asimismo, los interesados podrán pujar por el icónico marco amarillo que reposa sobre la puerta de la casa de Monica y Rachel, por 5.250 dólares, además del premio SAG que recibió el intérprete en 1995, por el mismo precio.

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No obstante, los objetos más caros de la colección son dos obras del artista Banksy: una de sus famosas 'Niña con globo', estimada en un precio mínimo de 800 mil dólares, y 'Nola (Lluvia gris'), una serigrafía en la que una mujer sujeta un paraguas, por 40 mil dólares.

Lo recaudado en la subasta el próximo 5 de junio irá destinado a la Fundación Matthew Perry, dedicada a la lucha contra las adicciones y el abuso de sustancias.