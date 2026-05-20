La madre de Matthew Perry, Suzanne Morrison, escribió una devastadora carta al tribunal de Los Ángeles donde arremetió contra Kenneth Iwamasa, exasistente del actor y una de las cinco personas que se declararon culpables por su muerte.

De acuerdo con TMZ, el mensaje llegó al juez días antes de que se dicte sentencia a Iwamasa, quien fue declarado culpable de inyectar a Perry la ketamina que le arrebató la vida.

En el menaje, Morrison expresó su dolor y enojo por la muerte de su hijo y acusó directamente al asistente de traicionar la confianza de la familia y facilitar la adicción del actor:

“Matthew luchó durante más de la mitad de su vida contra la adicción. Luchó, fracasó y volvió a luchar”, escribió.

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Según el sitio, que tuvo acceso al escrito, uno de los momentos más duros es cuando relata cómo encontró el cuerpo del actor en medio de la movilización de policías:

“Él era mi corazón y mi alma, y una noche solo era un cuerpo, tendido casi desnudo sobre la hierba fría y húmeda de su patio trasero. Los helicópteros sobrevolaban la zona, ansiosos por ver a mi pequeño hijo muerto, mientras yo permanecía en la calle, suplicando que me dieran una manta para cubrirlo”, agregó.

Asimismo, responsabilizó al exasistente de Perry no solo de haber defraudado la confianza de la familia; sino de incumplir con su tarea de proteger al actor, pues era él quien instigaba su consumo de drogas.

“Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. Su trabajo más importante era ser el compañero y protector de mi hijo en su lucha contra la adicción. (Pero) conseguía una fuente de suministro, luego otra. Le inyectaba las drogas a Matthew, a pesar de que él no tenía la menor cualificación”.

Morrison también recordó que Iwamasa permaneció cerca de la familia después de la muerte del actor e incluso habló durante el funeral. “Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó las consecuencias”, escribió.

La muerte de Matthew Perry provocó una investigación federal sobre el suministro ilegal de ketamina al actor. En el caso han sido señaladas varias personas, incluida Jasveen Sangha, conocida públicamente como la “Reina de la Ketamina” quien fue condenada a 15 años de prisión.

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