La reconocida psicoanalista mexicana y maestra en Literatura Española por la UNAM, Estela Ruiz Milán, se encuentra hospitalizada y a través de redes sociales, amigos y familiares solicitan diez donadores de sangre.

En un mensaje compartido entre escritores y artistas, en Facebook, llaman al apoyo a favor de la escritora que fundó en 1972 la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia de la Ciudad de México:

"Vengo con la preocupante noticia de que Estela Ruiz Milán —maravillosa, inteligente, simpática y generosa mujer como pocos humanos en este mundo— está en el hospital muy delicada de salud. Si está en tus posibilidades, ayúdanos a completar los 10 donadores que le piden para el Banco de Sangre del hospital", se informa.

Además, acompañaron el mensaje con una ficha en la que señala que es paciente del Hospital ABC Observatorio.

Estela Ruiz Milán, de 92 años, es autora, entre otros libros, de "Strindberg. Una mirada psicoanalítica", y el año pasado publicó "Cuéntame tu vida", un libro que es una invitación a continuar la larga conversación que ha mantenido con el psicoanálisis, desde la empatía, el dolor y la creación.