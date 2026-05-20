El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó la muerte de un trabajador dentro del Museo Nacional de Antropología, luego de caer mientras realizaba trabajos de poda en uno de los árboles del recinto.

El nombre del trabajador era Esteban Alvarado Moreno, tenía 63 años y pertenecía al Departamento de Servicios Generales del Museo de Antropología, de acuerdo con información del propio museo compartida en su cuenta de Facebook.

Lee también 52.2 millones de personas visitaron museos en 2025, reporta INEGIDe acuerdo con el INAH, el accidente se habría suscitado cerca del mediodía de hoy. Paramédicos llegaron al lugar del incidente, sin embargo, se reportó que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y de protección civil correspondientes, no obstante, los paramédicos que, a solicitud, del MNA, asistieron al lugar, reportaron el terrible fallecimiento de la persona.

La institución afirmó que “dará seguimiento a los procedimientos que correspondan”.

Se desconoce hasta el momento si el trabajador era de base o trabajaba en el recinto en otra modalidad de contratación.

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