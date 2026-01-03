Más Información

La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela: "no pensé estar viva para este momento"

La Divaza celebra captura de Maduro tras ataque de EU a Venezuela: "no pensé estar viva para este momento"

Stranger Things 5: El homenaje a Eddie Munson que nadie notó durante el episodio final

Stranger Things 5: El homenaje a Eddie Munson que nadie notó durante el episodio final

¿De qué trata Lector Omnisciente: La Profecía, la película que ha causado revuelo en redes?

¿De qué trata Lector Omnisciente: La Profecía, la película que ha causado revuelo en redes?

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

Sismo de 6.5 en CDMX: ¿cómo proteger a las mascotas durante un temblor?

Sismo de 6.5 en CDMX: ¿cómo proteger a las mascotas durante un temblor?

[Publicidad]

El es uno de los espacios culturales más importantes de México y de América Latina. En todo el año recibe visitantes locales, nacionales y extranjeros interesados en conocer la historia prehispánica y la diversidad indígena del país.

Sin embargo, en 2026 ciertas zonas y museos del INAH tendrán un incremento de precio y éste es uno de ellos.

Este museo alberga piezas emblemáticas como la Piedra del Sol y la Coatlicue. Foto: Museo Nacional de Antropología
Este museo alberga piezas emblemáticas como la Piedra del Sol y la Coatlicue. Foto: Museo Nacional de Antropología

Lee también:

¿Qué hay en el Museo Nacional de Antropología?

El museo cuenta con más de 45 mil metros cuadrados y 22 salas de exposición permanente, además de áreas abiertas, un restaurante, un estanque y la icónica fuente monumental (conocida como “paraguas”) que lo distingue.

Además, alberga una de las arqueológicas y etnográficas más importantes del mundo, con piezas de civilizaciones como la mexica, maya, olmeca, zapoteca y muchas más.

Entre sus objetos emblemáticos destacan la Piedra del Sol, la Coatlicue, la máscara del rey Pakal, cabezas colosales olmecas y un atlante de Tula. Todas reflejan una parte importante de nuestra historia y para conocerla a profundidad es posible hacer un recorrido guiado.

Mientras que en la planta alta se encuentras las salas de etnografía, que muestran la vida, tradiciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas actuales de México.

Explora las diferentes salas del Museo Nacional de Antropología. Foto: Museo Nacional de Antropología
Explora las diferentes salas del Museo Nacional de Antropología. Foto: Museo Nacional de Antropología

¿Por qué sube el precio del Museo Nacional de Antropología este 2026?

El incremento se debe a la aprobación de una nueva iniciativa a la Ley Federal de Derechos, ocurrida en septiembre de 2025.

Esta iniciativa implica la actualización de las cuotas de los derechos para ciudadanos mexicanos y extranjeros por el acceso a museos y zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A partir de este mes, el Museo Nacional de Antropología cambia sus tarifas de acceso y más vale que las tomes en cuenta por si planeabas conocerlo.

Lee también:

Ahora, la entrada general para visitantes extranjeros tiene un costo de $210; mientras que para personas mexicanas y extranjeras residentes en México es de $105, siempre que acrediten su nacionalidad o residencia.

Se mantiene gratis el acceso para menores de 13 años, personas con discapacidad, adultos mayores con credencial INAPAM, así como profesores y estudiantes con credencial vigente.

Los domingos el acceso no tiene costo para el público en general.

  • Dirección: Paseo de la Reforma s/n, dentro del Bosque de Chapultepec I Sección, CDMX.
  • Horarios: De martes a domingo desde las 09:00 a 18:00 horas.
La entrada al Museo Nacional de Antropología sigue siendo gratis los domingos. Foto: Museo Nacional de Antropología
La entrada al Museo Nacional de Antropología sigue siendo gratis los domingos. Foto: Museo Nacional de Antropología

Aunque su precio de entrada sube, el sigue siendo una parada imperdible en la CDMX por la riqueza de sus colecciones, su valor histórico y cultural.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses