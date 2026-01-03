Más Información
El Museo Nacional de Antropología es uno de los espacios culturales más importantes de México y de América Latina. En todo el año recibe visitantes locales, nacionales y extranjeros interesados en conocer la historia prehispánica y la diversidad indígena del país.
Sin embargo, en 2026 ciertas zonas y museos del INAH tendrán un incremento de precio y éste es uno de ellos.
¿Qué hay en el Museo Nacional de Antropología?
El museo cuenta con más de 45 mil metros cuadrados y 22 salas de exposición permanente, además de áreas abiertas, un restaurante, un estanque y la icónica fuente monumental (conocida como “paraguas”) que lo distingue.
Además, alberga una de las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del mundo, con piezas de civilizaciones como la mexica, maya, olmeca, zapoteca y muchas más.
Entre sus objetos emblemáticos destacan la Piedra del Sol, la Coatlicue, la máscara del rey Pakal, cabezas colosales olmecas y un atlante de Tula. Todas reflejan una parte importante de nuestra historia y para conocerla a profundidad es posible hacer un recorrido guiado.
Mientras que en la planta alta se encuentras las salas de etnografía, que muestran la vida, tradiciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas actuales de México.
¿Por qué sube el precio del Museo Nacional de Antropología este 2026?
El incremento se debe a la aprobación de una nueva iniciativa a la Ley Federal de Derechos, ocurrida en septiembre de 2025.
Esta iniciativa implica la actualización de las cuotas de los derechos para ciudadanos mexicanos y extranjeros por el acceso a museos y zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
A partir de este mes, el Museo Nacional de Antropología cambia sus tarifas de acceso y más vale que las tomes en cuenta por si planeabas conocerlo.
Ahora, la entrada general para visitantes extranjeros tiene un costo de $210; mientras que para personas mexicanas y extranjeras residentes en México es de $105, siempre que acrediten su nacionalidad o residencia.
Se mantiene gratis el acceso para menores de 13 años, personas con discapacidad, adultos mayores con credencial INAPAM, así como profesores y estudiantes con credencial vigente.
Los domingos el acceso no tiene costo para el público en general.
- Dirección: Paseo de la Reforma s/n, dentro del Bosque de Chapultepec I Sección, CDMX.
- Horarios: De martes a domingo desde las 09:00 a 18:00 horas.
Aunque su precio de entrada sube, el Museo Nacional de Antropología sigue siendo una parada imperdible en la CDMX por la riqueza de sus colecciones, su valor histórico y cultural.
