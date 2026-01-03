El Museo Nacional de Antropología es uno de los espacios culturales más importantes de México y de América Latina. En todo el año recibe visitantes locales, nacionales y extranjeros interesados en conocer la historia prehispánica y la diversidad indígena del país.

Sin embargo, en 2026 ciertas zonas y museos del INAH tendrán un incremento de precio y éste es uno de ellos.

Este museo alberga piezas emblemáticas como la Piedra del Sol y la Coatlicue. Foto: Museo Nacional de Antropología

¿Qué hay en el Museo Nacional de Antropología?

El museo cuenta con más de 45 mil metros cuadrados y 22 salas de exposición permanente, además de áreas abiertas, un restaurante, un estanque y la icónica fuente monumental (conocida como “paraguas”) que lo distingue.

Además, alberga una de las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del mundo, con piezas de civilizaciones como la mexica, maya, olmeca, zapoteca y muchas más.

Entre sus objetos emblemáticos destacan la Piedra del Sol, la Coatlicue, la máscara del rey Pakal, cabezas colosales olmecas y un atlante de Tula. Todas reflejan una parte importante de nuestra historia y para conocerla a profundidad es posible hacer un recorrido guiado.

Mientras que en la planta alta se encuentras las salas de etnografía, que muestran la vida, tradiciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas actuales de México.

Explora las diferentes salas del Museo Nacional de Antropología. Foto: Museo Nacional de Antropología

¿Por qué sube el precio del Museo Nacional de Antropología este 2026?

El incremento se debe a la aprobación de una nueva iniciativa a la Ley Federal de Derechos, ocurrida en septiembre de 2025.

Esta iniciativa implica la actualización de las cuotas de los derechos para ciudadanos mexicanos y extranjeros por el acceso a museos y zonas arqueológicas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A partir de este mes, el Museo Nacional de Antropología cambia sus tarifas de acceso y más vale que las tomes en cuenta por si planeabas conocerlo.

Ahora, la entrada general para visitantes extranjeros tiene un costo de $210; mientras que para personas mexicanas y extranjeras residentes en México es de $105, siempre que acrediten su nacionalidad o residencia.

Se mantiene gratis el acceso para menores de 13 años, personas con discapacidad, adultos mayores con credencial INAPAM, así como profesores y estudiantes con credencial vigente.

Los domingos el acceso no tiene costo para el público en general.

Dirección: Paseo de la Reforma s/n, dentro del Bosque de Chapultepec I Sección, CDMX.

Horarios: De martes a domingo desde las 09:00 a 18:00 horas.

La entrada al Museo Nacional de Antropología sigue siendo gratis los domingos. Foto: Museo Nacional de Antropología

Aunque su precio de entrada sube, el Museo Nacional de Antropología sigue siendo una parada imperdible en la CDMX por la riqueza de sus colecciones, su valor histórico y cultural.

