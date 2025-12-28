Más Información

Día de los Inocentes: ¿por qué se acostumbra a hacer bromas el 28 de diciembre?

Día de los Inocentes: ¿por qué se acostumbra a hacer bromas el 28 de diciembre?

Año Nuevo Chino 2026: este es el animal que lo representa y su significado

Año Nuevo Chino 2026: este es el animal que lo representa y su significado

Primera Superluna del año, lluvia de estrellas Cuadrántidas y otros eventos astronómicos de enero 2026

Primera Superluna del año, lluvia de estrellas Cuadrántidas y otros eventos astronómicos de enero 2026

Ebo Noah: el profeta ghanés que predijo el fin del mundo, falló y terminó celebrando en una fiesta viral con carro de lujo

Ebo Noah: el profeta ghanés que predijo el fin del mundo, falló y terminó celebrando en una fiesta viral con carro de lujo

¿De qué trata Dark, la serie de Netflix que comparan con Stranger Things?

¿De qué trata Dark, la serie de Netflix que comparan con Stranger Things?

[Publicidad]

Si alguna vez te has preguntado cómo se sentiría caminar en un lugar donde tus sentidos te engañan y nada parece tener lógica, el pueblo de ofrece esta experiencia.

Dentro de este parque sensorial se encuentra el "pueblo al revés", donde no sabes si vas subiendo o bajando porque la percepción de la realidad cambia por completo.

El Pueblo de Xenses te dará horas de diversión durante el recorrido. Foto: Grupo Xcaret
El Pueblo de Xenses te dará horas de diversión durante el recorrido. Foto: Grupo Xcaret

Leer también

¿Cómo es el 'pueblo al revés' del parque Xenses?

es uno de los escenarios más icónicos de Xenses, uno de los parques de Grupo Xcaret.

Se trata de un espacio diseñado con pendientes y construcciones que generan ilusiones ópticas, provocando que el cerebro interprete el entorno de manera diferente.

Al caminar por sus calles, sentirás que tu cuerpo se inclina solo y que la gravedad no funciona como debería. Así que deberás procurar no dar pasos en falso para evitar caerte.

Esta experiencia es una invitación a jugar con los sentidos, principalmente la vista y el tacto.

¿Qué incluye el 'pueblo al revés' de Xenses?

La entrada al parque Xenses incluye el acceso al '' que ofrece un recorrido dividido en 2 rutas con más de 14 escenarios:

  • Ruta del Sentir
  • Camino de Enanos y Gigantes
  • Xensatorium (caverna subterránea en total oscuridad y con distintos ecosistemas)
  • Laberinto de Arterias Subterráneas
  • El Edén y el Jardín Xítrico
  • Ruta del Hacer
  • El Latido (un enorme corazón interactivo)
  • El Respiro (hamacas y zona de descanso)
  • Xapuzón
  • Tobogán
  • Vuelo de Pájaro (tirolesa)
  • Riolajante
  • Lodorama

Además, se incluye el uso de casilleros, sanitarios, regaderas, estacionamiento, WiFi y acceso al Obsequiario para comprar souvenirs.

Xnack, la zona de alimentos, tiene costo adicional.

El recorrido por Xenses combina diversión, naturaleza y retos sensoriales que sorprenden desde el primer momento. Foto: Xcaret
El recorrido por Xenses combina diversión, naturaleza y retos sensoriales que sorprenden desde el primer momento. Foto: Xcaret

¿Cuánto cuesta la entrada al 'pueblo al revés' de México?

Estos son los costos vigentes:

1 Adulto (+12 años):

  • $1,439 hasta el 15 de enero
  • $1,359 después del 15 de enero

1 adulto + 1 niño (5 a 11 años):

  • $2,519 antes del 15 de enero
  • $2,379 después del 15 de enero

Familia (2 adultos y 2 niños):

  • $5,039 antes del 15 de enero
  • $4,759 después del 15 de enero

Niños de 5 a 11 años tienen 25% de descuento sobre el precio de adulto, y menores de 4 años entran gratis.

Los precios pueden aumentar en días especiales, como el 1 de enero y las últimas fechas de diciembre.

Por eso, te recomendamos revisar el portal del parque para tener un costo más exacto.

El pueblo al revés de Xenses te podrá a dudar de tu propia existencia. Foto: Xenses
El pueblo al revés de Xenses te podrá a dudar de tu propia existencia. Foto: Xenses

¿Qué tener en cuenta para tu visita a Xenses?

abre de lunes a sábado en un horario de 8:30 a 19:00 horas; sin embargo, las actividades concluyen a las 17:45 h, por lo que es mejor llegar temprano.

La experiencia tiene una duración aproximada de 5 horas.

Los menores deben ingresar acompañados por un adulto, mientras que para acceder de manera individual es indispensable ser mayor de 18 años.

Por seguridad, es preferible no usar selfie sticks, bastones o cámaras deportivas durante las actividades. ¿Listo para explorar el "pueblo al revés" de México en tus siguientes ?

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses