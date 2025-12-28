Si alguna vez te has preguntado cómo se sentiría caminar en un lugar donde tus sentidos te engañan y nada parece tener lógica, el pueblo de Xenses ofrece esta experiencia.

Dentro de este parque sensorial se encuentra el "pueblo al revés", donde no sabes si vas subiendo o bajando porque la percepción de la realidad cambia por completo.

El Pueblo de Xenses te dará horas de diversión durante el recorrido. Foto: Grupo Xcaret

¿Cómo es el 'pueblo al revés' del parque Xenses?

El Pueblo es uno de los escenarios más icónicos de Xenses, uno de los parques de Grupo Xcaret.

Se trata de un espacio diseñado con pendientes y construcciones que generan ilusiones ópticas, provocando que el cerebro interprete el entorno de manera diferente.

Al caminar por sus calles, sentirás que tu cuerpo se inclina solo y que la gravedad no funciona como debería. Así que deberás procurar no dar pasos en falso para evitar caerte.

Esta experiencia es una invitación a jugar con los sentidos, principalmente la vista y el tacto.

¿Qué incluye el 'pueblo al revés' de Xenses?

La entrada al parque Xenses incluye el acceso al 'pueblo al revés' que ofrece un recorrido dividido en 2 rutas con más de 14 escenarios:

Ruta del Sentir

Camino de Enanos y Gigantes

Xensatorium (caverna subterránea en total oscuridad y con distintos ecosistemas)

Laberinto de Arterias Subterráneas

El Edén y el Jardín Xítrico

Ruta del Hacer

El Latido (un enorme corazón interactivo)

El Respiro (hamacas y zona de descanso)

Xapuzón

Tobogán

Vuelo de Pájaro (tirolesa)

Riolajante

Lodorama

Además, se incluye el uso de casilleros, sanitarios, regaderas, estacionamiento, WiFi y acceso al Obsequiario para comprar souvenirs.

Xnack, la zona de alimentos, tiene costo adicional.

El recorrido por Xenses combina diversión, naturaleza y retos sensoriales que sorprenden desde el primer momento. Foto: Xcaret

¿Cuánto cuesta la entrada al 'pueblo al revés' de México?

Estos son los costos vigentes:

1 Adulto (+12 años):

$1,439 hasta el 15 de enero

$1,359 después del 15 de enero

1 adulto + 1 niño (5 a 11 años):

$2,519 antes del 15 de enero

$2,379 después del 15 de enero

Familia (2 adultos y 2 niños):

$5,039 antes del 15 de enero

$4,759 después del 15 de enero

Niños de 5 a 11 años tienen 25% de descuento sobre el precio de adulto, y menores de 4 años entran gratis.

Los precios pueden aumentar en días especiales, como el 1 de enero y las últimas fechas de diciembre.

Por eso, te recomendamos revisar el portal del parque para tener un costo más exacto.

El pueblo al revés de Xenses te podrá a dudar de tu propia existencia. Foto: Xenses

¿Qué tener en cuenta para tu visita a Xenses?

Xenses abre de lunes a sábado en un horario de 8:30 a 19:00 horas; sin embargo, las actividades concluyen a las 17:45 h, por lo que es mejor llegar temprano.

La experiencia tiene una duración aproximada de 5 horas.

Los menores deben ingresar acompañados por un adulto, mientras que para acceder de manera individual es indispensable ser mayor de 18 años.

Por seguridad, es preferible no usar selfie sticks, bastones o cámaras deportivas durante las actividades. ¿Listo para explorar el "pueblo al revés" de México en tus siguientes vacaciones?

