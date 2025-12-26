¿Eres de los que prefiere quedarse el fin de semana en CDMX o estás buscando motivos para visitar la capital? Aquí, 5 planes que sucederán en estos días.

Tour por los conventos del Centro Histórico

Siempre hay algo que hacer y ver en el Centro Histórico de la CDMX. Una de las actividades para este fin de semana es el tour por algunos de los conventos más importantes de la época virreinal.

Foto: Sectur CDMX

La touroperadora Turisteando Ando organiza esta experiencia guiada a pie, por la arqueóloga Aracely Avelino. Ella relata historias y detalles de la vida religiosa y de la arquitectura barroca de exconventos como el de Santa Teresa La Antigua, Santa Inés, Jesús María y el Templo de la Enseñanza.

El recorrido es este sábado 27 de diciembre. El punto de partida es la entrada del Museo del Templo Mayor el sábado a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Más información al teléfono: (55) 6727 3803‬.

Parque de tecnología en Polanco

Sumérgete en un mundo de realidad virtual en Inspark, un parque temático dentro de Plaza Carso, muy cerca del Museo Soumaya.

Hay simuladores de autos, de boxeo y de carreras; realidad aumentada en juegos estilo 'quemados'; cuartos con proyecciones interactivas y láseres en un infinity room e incluso retos de baile en una habitación con luces neón.

Fotos: Inspark

El fin de semana tendrá 2 horarios: el sábado 27 de 12:30 p.m. a 8:00 p.m., y el domingo 28 de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

Entradas desde $349 pesos por persona. Incluye acceso ilimitado a las atracciones, aunque hay algunas otras con costo extra.

inspark.com.mx

Tianguis artesanal en el Zócalo

Para el que busque regalos originales, corra este fin de semana al Zócalo, frente a Palacio Nacional, donde está la feria de arte popular ‘Artesanos en el Corazón’.

Foto: Sectur CDMX

Más de 250 productores provenientes de 19 estados de México exhiben y venden sus creaciones elaborados a mano con más de 20 técnicas. alfarería, textiles, papel picado, madera, cerámica, joyería, cartonería y más.

El fin de semana abrirá de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Tour de nacimientos en el barrio de San Ángel

En el pintoresco barrio de San Ángel, museos, casas y establecimientos exhiben distintos tipos de nacimientos (algunos monumentales), y puedes conocerlos en el tour temático de la agencia Ecotour México.

Un carrito eléctrico te llevará por sus calles empedradas y casonas coloniales para ver más de 48 nacimientos, principalmente en el Museo de El Carmen, donde se muestran los participantes del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos.

Fotos: Ecotour México

En este espacio podrás apreciar 45 belenes artesanales de Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y más estados.

También conocerás el nacimiento del Museo Casa del Risco, el de la galería de arte Tocamadera y el de la plaza Villa San Jacinto.

La experiencia incluye degustación de helado artesanal y un coctel navideño en el Museo del Carmen.

Se lleva a cabo el sábado 27 y domingo 29 de diciembre a las 12:00 p.m.

El costo es de $430 pesos por adulto y $400 por niño (menores de 10 años).

Más información al teléfono: (55) 4249 8123.

Pop up de Avatar en experiencia inmersiva de Chapultepec

Desde finales de octubre, el Parque Rosario Castellanos en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec es hogar de la experiencia inmersiva Light Cycles, una caminata por la naturaleza para descubrir 5 instalaciones monumentales con espectáculos de luces, música y proyecciones.

Con motivo del estreno de la película Avatar: Fuego y Cenizas se instaló un pop up por tiempo limitado que incluye zonas temáticas especiales, como una enorme letra A ‘de fuego’ y esculturas en tamaño real de Neytiri y Jake Sully, rodeadas de ambientes lumínicos.

Fotos: Light Cycles

El fin de semana, la experiencia estará disponible ambos días desde las 6:30 p.m. hasta las 9:45 p.m.

El costo de entrada depende del día. Hay boletos desde $325 pesos para mayores de 13 años, $290 para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad y $275 para niños de 4 a 12 años.

Más información en la página de Fever.

