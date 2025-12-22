En una ciudad donde la oferta cultural no deja de crecer, Sensorama se presenta como una experiencia que rompe con lo convencional. Aquí no vienes a observar, sino a sentir.

A través de un recorrido guiado que reduce deliberadamente el estímulo visual, esta propuesta invita a los asistentes a desconectarse del exterior y a prestar atención a aquello que normalmente pasa desapercibido: el olfato, el gusto, el oído y el tacto.

El resultado es un viaje íntimo que combina arte, meditación y exploración emocional en pleno corazón de la CDMX.

Una experiencia sensorial que apaga la vista para despertar emociones profundas en el corazón de la CDMX.

¿Cómo es la experiencia de Sensorama?

Desde el primer momento, Sensorama propone algo distinto: al ingresar, cada participante recibe unos googles especiales que bloquean gran parte de la vista.

Esta técnica, conocida como “silencio visual”, tiene un objetivo claro: disminuir la dependencia de lo visual para amplificar los demás sentidos.

Aromas, sonidos, texturas y sabores se convierten en mensajes que construyen una narrativa sensorial profunda, diseñada para despertar memorias, emociones y reflexiones personales.

Cada persona vive el recorrido de forma distinta, haciendo de esta experiencia algo irrepetible.

¿Cuál es la temática de Sensorama?

La temporada actual lleva por nombre “Cosas Que Solo De Muertx Se Saben 2.0”, una propuesta inspirada en 'El libro tibetano de la vida y de la muerte' y en textos de Elisabeth Kübler-Ross.

Más que un espectáculo, se trata de una práctica de meditación guiada y espiritualidad contemporánea que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y el propósito personal.

A lo largo del recorrido, cada estímulo sensorial funciona como una puerta hacia el autoconocimiento, permitiendo resignificar pérdidas, logros y procesos personales en un ambiente íntimo y contenido.

La experiencia se vive en un espacio íntimo de la Roma Norte, diseñado para desconectarte del exterior y conectar contigo.

¿Cuándo puedo visitar Sensorama?

La experiencia tiene una duración aproximada de 90 minutos y está pensada para público a partir de los 13 años.

Sensorama también ofrece otras sesiones con temas distintos.

Actualmente, las funciones disponibles son limitadas, con presentaciones en horarios específicos durante diciembre.

Se puede visitar el domingo 21 de diciembre a las 19:30 horas, el viernes 26 de diciembre a las 19:30 horas y el sábado 27 de diciembre a las 16:30 horas.

Se recomienda asistir con ropa cómoda y calcetines, ya que el recorrido prioriza el contacto sensorial.

No está permitido ingresar con mochilas o bolsos, aunque el recinto cuenta con lockers para resguardar pertenencias.

Sensorama se ubica en Zacatecas 155, colonia Roma Norte, una zona de fácil acceso dentro de la CDMX.

¿Cuánto cuesta una experiencia en Sensorama?

El costo del boleto es de $550 pesos por persona y puede adquirirse a través de la plataforma Fever.

Las fechas y horarios pueden consultarse directamente en el selector de boletos, ya que las temporadas y narrativas cambian periódicamente para ofrecer siempre una experiencia distinta.

Sensorama propone un viaje de autoconocimiento inspirado en la meditación, la espiritualidad y la reflexión.

Sensorama no es una obra tradicional ni una exposición común: es una invitación a detenerte, cerrar los ojos y escuchar lo que tus sentidos —y tus emociones— tienen que decirte. Un plan distinto para quienes buscan algo más que entretenimiento en la CDMX.

