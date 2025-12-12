Más Información

Muy cerca del Pico de Orizaba, en el estado de , se levanta el parque temático y de aventura Volcanic Park, el cual se convierte en Noelandia, un ideal para visitar con toda la familia.

La edición 2025 ya comenzó y en Destinos te contamos qué actividades y atractivos ofrece.

¿Dónde está Noelandia, el parque navideño de Puebla?

El parque navideño Noelandia es una de las principales atracciones temporales de Volcanic Park, un parque temático en la localidad de San Juan Arcos Ojo de Agua, cerca de Ciudad Serdán, Puebla.

Llegar en auto toma unas 2 horas desde la capital poblana, mientras que de la CDMX son 3 horas y media, aproximadamente.

¿Qué hay en Noelandia, el parque navideño de Puebla?

Volcanic Park ofrece diversas áreas temáticas y más de 30 actividades, como un río artificial navegable en kayak, lanchas de pedales, karts tematizados como dinosaurios, cine acuático 3D, un tobogán de montaña, museo y barco pirata, tirolesas, puente tibetano, muro de escalar, laberinto inglés y un par de estructuras en forma de castillo en cuyo interior hay aves y animales de granja.

Al caer la noche se transforma en Noelandia, el parque navideño con una enorme villa iluminada, escenarios fotográficos, música, decoraciones de temporada y varias atracciones especiales.

En uno de sus castillos encontrarás a Santa Claus para tomarte la foto; en el ‘Bosque Nórdico’ se hace un recorrido entre esculturas de osos y pinos reales que se iluminan para asemejar un sendero nevado; en el ‘Correo Mundial de Santa’ se accede a una cabaña para escribirle tu cartita y en la ‘Fábrica de Juguetes’ conoces a los duendes que hacen los regalos navideños.

‘Volcanes Iluminados de México’ es un recorrido en lancha de pedales por el río para ver una réplica del Pico de Orizaba decorado con luces que forman un nacimiento monumental.

La ‘Gran Posada Mexicana’ es la representación de las tradiciones navideñas de México en diversos escenarios distribuidos en los jardines de un edificio estilo hacienda.

También hay una granja para interactuar con gamos europeos, un bosque iluminado que recrea la temporada de luciérnagas e Ilumidino, un sendero con dinosaurios y dragones mecatrónicos con luces y sonidos especiales.

¿Cuánto cuesta entrar a Noelandia, el parque navideño de Puebla?

Hay 2 tipos de entrada a Noelandia:

  • Noelandia + Ilumidino: $220 pesos por persona. Incluye acceso a las actividades.
  • Navidad Premiere: $480 pesos por persona. Incluye todas las actividades diurnas de Volcanic Park, así como entrada a Noelandia e Ilumidino.

Considera que la experiencia de Noelandia inicia a las 6:00 p.m. y termina a las 9:00 p.m., aunque Volcanic Park opera las demás actividades normalmente de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Hasta cuándo estará Noelandia, el parque navideño de Puebla?

El parque navideño Noelandia abrió sus puertas desde el pasado 22 de noviembre y estará disponible hasta el domingo 11 de enero de 2026.

Abrirá del 12 al 14 y del 19 al 31 de diciembre; en enero será todos los días desde el 1 hasta el 11.

