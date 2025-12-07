La Ciudad de México se prepara para una de las celebraciones decembrinas más emblemáticas: la verbena navideña, que volverá a la Plaza de la Constitución con instalaciones monumentales, música y ambiente festivo.

Cada año, este evento transforma el Zócalo en un corredor de decoraciones y actividades que evocan el espíritu de la temporada, convirtiéndose en una parada imperdible. Conoce aquí en qué fechas visitarla.

La verbena navideña regresa al Zócalo con decoración monumental y actividades para toda la familia. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

¿Qué se sabe sobre la verbena navideña 2025 de la CDMX?

Uno de los primeros detalles revelados es la instalación de un punto de venta de nochebuenas, que estará en la plancha del Zócalo, con el que se busca acercar las tradicionales flores de temporada al público, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del evento.

En conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, destacó que dicho espacio será una oportunidad para adquirir nochebuenas de calidad sin salir del Centro Histórico.

Aunque aún no se publica la cartelera completa, en ediciones pasadas de la verbena navideña ha contado con un nacimiento monumental, árboles gigantes, pastorelas, bazares artesanales, espacios de gastronomía, talleres y presentaciones musicales.

Hay que recordar que el año anterior se realizaron espectáculos con nevadas artificiales, cuya periodicidad era de cada 15 minutos. Sin embargo, esta actividad en particular no ha sido confirmada.

Lo que sí es un hecho es que la verbena podrá visitarse del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Así que es momento de planear las fechas de visita y de hacer un guardadito para comprar los artículos de temporada.

Las tradicionales nochebuenas estarán disponibles en un punto especial de venta dentro de la verbena navideña. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

¿Habrá iluminación navideña en el Zócalo?

Además de la verbena navideña, este año también se realizará el tradicional encendido del alumbrado en las calles que rodean la Plaza de la Constitución.

Cada diciembre, la Secretaría de Obras y Servicios instala mosaicos luminosos que adornan los edificios del Zócalo, convirtiéndolo en un spot gigante para fotos.

La instalación comenzará en los primeros días del mes, mientras que el encendido será un par de días antes de la apertura de la verbena, al igual que ha sucedido en ediciones anteriores.

Ambos eventos tendrán un carácter familiar y gratuito, promoviendo las actividades que conectan con las tradiciones mexicanas con el espíritu festivo de fin de año.

En los próximos días, las autoridades darán a conocer la programación completa (con actividades, fechas y horarios), las áreas temáticas e instalaciones especiales que formarán parte del festejo.

La decoración y las instalaciones temáticas serán parte de la verbena navideña. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Esta verbena navideña, que cada edición reúne a asistentes de todas las edades, se perfila como uno de los planes imperdibles en diciembre gracias a su combinación de actividades culturales gratuitas.

