En la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en CDMX, rodeado de áreas verdes se encuentra el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.

Con sus icónicas bóvedas, este museo, fundado en 1964, invita a viajar por el Universo, la Tierra, la vida y la biodiversidad de México a través de exhibiciones que atraen a niños, jóvenes y adultos por igual.

Más que un espacio educativo, es un lugar de exploración, asombro y conexión con el entorno natural. Si buscas una experiencia distinta dentro de Chapultepec, aquí te damos 10 razones para que este museo se convierta en tu próximo destino.

Las exposiciones temporales renuevan la experiencia del recorrido con temas actuales de ciencia y naturaleza. Foto: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

1. Sus exposiciones permanentes

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental ofrece salas dedicadas al Origen del Universo, Origen de la Tierra y Origen de la Vida, donde podrás descubrir desde el Big Bang hasta las rocas que cayeron del espacio y los primeros indicios de la existencia.

Dioramas, meteoritos y piezas científicas convierten cada sala en una aventura cósmica.

2. Las bóvedas más famosas de la CDMX

Diseñado por el arquitecto Leónides Guadarrama, el museo está formado por nueve bóvedas semiesféricas que ya son un símbolo de Chapultepec.

Además de su belleza arquitectónica, cada una alberga colecciones y salas temáticas que combinan color, ciencia y arte.

Las icónicas bóvedas del Museo de Historia Natural reciben a los visitantes en plena Segunda Sección de Chapultepec. Foto: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

3. Un encuentro con dinosaurios y megafauna

La réplica del enorme Diplodocus, de 25 metros de altura, es una de las piezas consentidas del público. A su lado, destaca el Quetzalcoatlus y una perezosa gigante de la Edad de Hielo, entre otros seres que dominaron la Tierra millones de años atrás.

4. La diversidad biológica como nunca la has visto

En la bóveda dedicada a la biodiversidad, podrás observar colecciones de bacterias, plantas, hongos y animales.

Desde un bisonte americano hasta pequeñas especies fascinantes, esta sala es un homenaje a la riqueza natural del planeta.

5. México Megadiverso

Una de las exposiciones favoritas de los visitantes es México Megadiverso, donde el Museo de Historia Natural presenta ecosistemas, Áreas Naturales Protegidas y especies emblemáticas que hacen de nuestro país uno de los más biodiversos del mundo.

La biodiversidad de México cobra vida en las exposiciones dedicadas a especies y ecosistemas del país. Foto: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

6. Exposiciones temporales y virtuales para volver una y otra vez

Desde muestras fotográficas como “Aves en tu ciudad” hasta experiencias inmersivas como “One World One Chance", el Museo de Historia Natural renueva sus contenidos con frecuencia para sorprenderte en cada visita.

También cuenta con exposiciones virtuales para quienes buscan explorar desde casa.

7. Una colección científica con más de 55 mil insectos

Su colección científica de insectos es un tesoro para investigadores y curiosos: mariposas, escarabajos y otras especies conforman un acervo de más de 55,000 ejemplares, del cual solo una parte se exhibe.

Un banco vital de información para el estudio de la naturaleza en la CDMX.

El museo ofrece actividades educativas al aire libre, como el monitoreo de aves y árboles en Chapultepec. Foto: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

8. La pieza del mes

Cada mes, el museo destaca un ejemplar especial para que el público pueda apreciarlo de cerca.

Estas piezas permiten conocer características de las especies, romper mitos y descubrir curiosidades.

Se presentan en el vestíbulo del museo. Diciembre está dedicado a pingüinos y pájaros bobos.

9. Actividades para todas las edades

El museo ofrece talleres, teatro de títeres como El Rincón de Dippy, noches de museos y experiencias educativas al aire libre: monitoreo de aves, reconocimiento de árboles y participación en programas como GLOBE.

El plan perfecto para familias, escuelas y amantes de la naturaleza.

Hasta el último día de diciembre se presenta 'Sinfonía Oceánica', una experiencia audiovisual que te conecta con el mar a través de la música y el canto de las ballenas. De mares a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

10. Servicios, comodidad y un precio accesible

Con visitas guiadas, una biblioteca especializada, renta de espacios y recorridos asistidos los fines de semana, el Museo de Historia Natural es un destino completo.

La entrada genera cuesta $38 pesos. Hay descuentos para estudiantes y maestros y esto lo convierte en una opción ideal para disfrutar de Chapultepec sin gastar de más.

Se ubica en Avenida de los Compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, muy cerca del Metro Constituyentes.

El Diplodocus, una de las piezas más emblemáticas del museo, sorprende a chicos y grandes desde hace décadas. Foto: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Si buscas un viaje por la naturaleza sin salir de la CDMX, el Museo de Historia Natural en Chapultepec es una visita obligada.

Un espacio donde el conocimiento, la imaginación y la ciencia se encuentran bajo las bóvedas más icónicas del bosque.

