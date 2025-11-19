A unos cuantos pasos de los mejores restaurantes, bares y tiendas de la Quinta Avenida en Playa del Carmen se encuentra Mahekal Beach Resort, un hotel de lujo a la orilla del mar y rodeado por una exuberante vegetación.

En entrevista con Francisco Medina, CEO de Grupo Hotelero Santa Fe (propietario de Mahekal), nos contó los detalles de este hotel inspirado en la cosmovisión maya y enfocado en las experiencias holísticas.

¿Dónde está el hotel Mahekal?

El hotel de lujo Mahekal Beach Resort se encuentra frente a la llamada Playa 38, de arena blanca muy fina y aguas cristalinas de color turquesa.

Foto: Mahekal Beach Resort

Contrario a otros hoteles en el centro de Playa del Carmen, este resort goza de abundante naturaleza, pues la mayor parte del terreno está cubierto de vegetación selvática. “Ya no encuentras algo así en Playa del Carmen. Esto es más estilo Tulum”, expresa Francisco Medina.

Frente a la propiedad hay un par de arrecifes —Playa del Carmen y Shangri La—, donde se puede practicar esnórquel o buceo para admirar la vida marina del Caribe mexicano.

Está a tan solo unos 6 minutos a pie de la famosa Quinta Avenida y la zona centro de Playa del Carmen.

¿Cómo es el hotel de lujo Mahekal?

Mahekal Beach Resort es un todo incluido “diseñado para familias, aunque la mayoría de los huéspedes son parejas”, dice el Ceo del grupo hotelero.

Foto: Mahekal Beach Resort

El ambiente privado y solitario que ofrecen sus 196 villas (bungalows) lo han convertido en una especie de refugio para enamorados.

Sus habitaciones se distribuyen en un terreno muy grande. La mayoría están rodeadas de vegetación, pero hay 20 más, que están frente al mar. Todas están conectadas por senderos rodeados de naturaleza.

“El hotel es estilo barefoot. Tú puedes salir descalzo y hay andadores de piedra muy agradables y a unos cuantos metros de la playa”, expresa.

Las villas, además, fueron construidas con materiales de la región: madera, piedra y techos estilo palapa, mientras que los pisos son de cemento pulido. En su decoración destacan las artesananías.

Cada bungalow está equipado con cocina completa, “un baño muy primitivo pero de mucha calidad con una ducha tipo lluvia”, terraza privada con asientos y hamacas.

Otras más tienen regaderas al aire libre, balcones, salas de estar e incluso piscinas privadas. Dependiendo de la categoría tienen vista a los jardines o al mar Caribe.

Foto: Mahekal Beach Resort

“El hotel no tiene televisiones. Lo que se ha buscado es que si vas con pareja o familia te reconectes y tengas un nivel de convivencia mayor”, puntualiza Francisco Medina.

¿Qué servicios ofrece el hotel de lujo Mahekal?

El hotel de lujo Mahekal Beach Resort tiene áreas verdes, varios restaurantes, albercas, bares, spa y temazcal.

Foto: Mahekal Beach Resort

Para refrescarse del intenso calor, hay 4 piscinas de diferente profundidad, cada una cerca de algún grupo de villas.

Los huéspedes pueden elegir entre 3 restaurantes: Fuego (frente al mar) “es el restaurante de especialidades del hotel, con una personalidad muy de la región, un toque prehispánico muy atractivo”; Cocina “con un enfoque de desayuno, comida y cena buffet diferente todos los días (chino, japonés, italiano, etc)”; y Las Olas, en donde se sirve “un desayuno buffet brunch espectacular y un bar muy agradable pegadito a la playa”.

Hay 2 bares: Itzi, “con una alberca más aislada”, y Agave, “con un estilo muy característico de la región”.

Foto: Mahekal Beach Resort

Si buscas mayor relajación, Mahekal Beach Resort dispone de un spa “que es todo un espectáculo”,según Francisco Medina. Cuenta con 6 cabinas de masajes al aire libre, un menú de masajes, tratamientos faciales y corporales, clases de yoga frente al mar, sanaciones sonoras, ceremonias mayas, cenas temáticas sensoriales e incluso un temazcal.

El CEO del Grupo Hotelero Santa Fe señala que trabajan con proveedores externos para que los huéspedes puedan contratar actividades fuera del hotel: excursiones de esnórquel, paseos en barco, visitas a zonas naturales protegidas, etc.

¿Cuánto cuesta una noche en el hotel de lujo Mahekal?

El costo por noche para 2 personas en el hotel de lujo Mahekal Beach Resort en Playa del Carmen depende de la temporada y el tipo de habitación. Va desde los $2,195 hasta los $7,952 pesos.

Foto: Mahekal Beach Resort

Se ofrecen 3 tipos de planes de hospedaje: tipo europeo (sólo habitación), media pensión y todo incluido.

Más información en la página web: mahekalbeachresort.com/es

