El Museo Panteón de San Fernando, uno de los recintos más famosos de Ciudad de México, se llenará de maullidos, arte y conciencia por el cuidado animal en el festival Gatotitlán de Otoño 2025.

Es un evento en beneficio de los michis que viven en el panteón o que están en refugios, en espera de un buen hogar.

También podrás conocer el histórico panteón, además de aprender y poder convivir con gatitos. Para que no te lo pierdas, en Destinos te damos los detalles.

¿Qué es Gatotitlán de Otoño 2025?

El Gatotitlán de Otoño 2025 es un festival organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX, en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y la Agencia de Atención Animal.

Habrá presentaciones teatrales y musicales, además de recorridos guiados y ambientados para conocer la historia del museo.

Lánzate al Festival Gatotitlán Otoño 2025 y dona alimentos para los gatitos de refugios. Foto: X @CulturaCiudadMx

Gatotitlán tendrá su propio bazar con temática felina, por supuesto. Se venderán productos artesanales y de artistas locales, además de accesorios, snacks, comida y otros productos para el dueño de tus quincencas: tu gato.

Se instalará una ofrenda comunitaria en memoria de los gatitos que han dejado este mundo; así que los asistentes podrán llevar fotografías u objetos simbólicos para rendir homenaje a sus propios michis.

Durante tu visita no olvides ir al mural colectivo, elaborado por vecinas y vecinos de la colonia Guerrero. Este busca reflejar la convivencia entre los gatos que habitan en el panteón y la comunidad: los llamados 'Catacumberitos' (te dejamos su IG para que apoyes su causa: @catacumberitos).

Puesto que uno de sus objetivos es hacer conciencia sobre el cuidado de los mininos, en el festival encontrarás campañas veterinarias gratuitas, un “croquetón” y “sobretón”. Los productos donados serán destinados a refugios y albergues locales.

¿Cuándo es el festival Gatotitlán de Otoño 2025?

El Festival Gatotitlán de Otoño 2025 es este sábado 22 de noviembre, de 12:00 a 19:00 horas.

¿Cuánto cuesta la entrada a Gatotitlán de Otoño 2025?

El acceso es gratuito, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar todas las actividades.

Sin embargo, te recomendamos llevar alguna donación en especie: croquetas, alimento húmedo, arena para gato... Recuerda que más allá de las actividades culturales, este festival tiene un enfoque en la protección y salud animal.

En su edición de otoño, Gatotitlán se presenta como una oportunidad para redescubrir uno de los panteones emblemáticos de nuestra capital, mezclando el arte y el cuidado a los gatos.

Dirección: El Museo Panteón de San Fernando se ubica en Plaza San Fernando 17, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El Festival Gatotitlán Otoño 2025 será un espacio pet-friendly. Foto: X @CulturaCiudadMx

