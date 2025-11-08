El Museo de Arte Popular (MAP) abre sus puertas a una de las muestras más alegres del año: la Exposición de Piñatas Mexicanas 2025.

La expo surge a partir del Concurso de Piñatas, que hace unos días celebró su 19ª edición, con decenas de piezas elaboradas por artesanos del país.

De todas las formas, tamaños y temáticas, estas piñatas son una expresión viva de la cultura popular mexicana, en las que se puede apreciar desde su diseño hasta las técnicas tradicionales con las que se elaboran. Si quieres lanzarte al recorrido, te damos las fechas, horarios y precio.

Aprecia la creatividad de los concursantes en esta muestra de piñatas del Museo de Arte Popular. Foto: Secretaría de Cultura

¿De qué trata la exposición de piñatas en el Museo de Arte Popular?

El concurso de piñatas reunió a artesanos y artistas de diferentes edades, con visiones variadas y una creatividad única.

La premiación del concurso se lleva a cabo hoy, sábado 8 de noviembre en el Museo de Arte Popular. Pero si no te da tiempo de asistir, puedes ir con calma a conocer las piezas de artesanales que se crearon.

En la muestra se exhiben piñatas hechas con materiales tradicionales como papel periódico, papel de china y crepé, todas con base de olla de barro.

Debido a que el concurso fue de temática libre, cada piñata promete una sorpresa visual, abarcando diseños clásicos hasta creaciones contemporáneas que reinterpretan la iconografía mexicana.

El ganador de este concurso de piñatas se podrá llevar hasta 20 mil pesos. Foto: Secretaría de Cultura

¿Hasta cuándo estará la exposición de piñatas en el Museo de Arte Popular?

La exposición de piñatas abre a partir de hoy, 8 de noviembre, día en que se dan a conocer los ganadores, hasta el 14 de diciembre.

EL MAP está en Revillagigedo 11, Colonia Centro, muy cerca del Teatro Metropólitan. Puedes entrar por Calle Independencia. Está muy cerca de la estaciones del Metro Juárez y Bellas Artes.

El horario de visita es de martes a domingo desde las 10:00 a las 18:00 horas.

¿Cuánto cuesta la exposición de piñatas en el MAP?

La entrada general al museo y a la exposición de piñatas es de $60 pesos por persona.

Cada año, el Museo de Arte Popular se convierte en una fiesta cultural, donde la imaginación, el color y la alegría contagian a los turistas locales, nacionales y extranjeros de la Ciudad de México.

El Museo de Arte Popular celebra la diversidad artesanal de las piñatas con una muestra especial. Foto: Secretaría de Cultura

