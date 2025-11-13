Con el objetivo de ofrecer experiencias exclusivas a las familias que aman el lujo y la comodidad en el Caribe, el resort Presidente InterContinental ya comunicó sus paquetes de hotel en Cancún para esta temporada.

Planear vacaciones con tranquilidad, garantizando confort, entretenimiento para toda la familia y un presupuesto equilibrado, es la mayor satisfacción que este resort ofrece a sus huéspedes en otoño.

Reserva directa con código IXUXY y tarifas exclusivas en línea

El hotel de 5 estrellas busca incentivar la reserva directa desde su sitio web oficial, ofreciendo beneficios exclusivos para planificar vacaciones familiares en línea.

Al ingresar el código promocional IXUXY, los huéspedes acceden a hasta 25% de descuento en sus reservas. Además, pueden aprovechar planes de pago de seis meses sin intereses para organizar el gasto de manera más cómoda y flexible.

Foto: Cortesía Presidente InterContinental

En reservaciones por tres noches consecutivas, otorga un crédito adicional para disfrutar en restaurantes, bares o servicios del hotel, maximizando la experiencia de lujo. Otros paquetes también contemplan hospedaje y alimentos gratis para niños, así como desayunos buffet incluidos.

El resort más exclusivo inicia la temporada con los precios de hotel en Cancún más competitivos

Mientras que el resto de los hoteles en Cancún ofrecen descuentos parciales en sus tarifas, estos paquetes suman beneficios familiares completos que representan un valor superior frente a ofertas que limitan sus ventajas a una sola categoría.

Las promociones del Presidente InterContinental permiten a las familias disfrutar del lujo y comodidad en Cancún con un ahorro del 35% al 45% frente a una reserva convencional.

A ello se suma el prestigio del resort, respaldado por calificaciones positivas en diversas plataformas de viajeros. Los huéspedes destacan la calidad de su servicio, así como la limpieza de su playa, que se percibe como privada gracias a su amplitud, el cuidado constante y el control de acceso desde las instalaciones del hotel.

Experiencias familiares que trascienden la estancia

Además de su infraestructura de lujo, el resort apuesta por actividades que fortalecen la convivencia familiar.

Con talleres culturales y recorridos guiados por la zona y noches temáticas con música en vivo y gastronomía regional, las familias encuentran alternativas para disfrutar más allá de la playa.

Foto: Cortesía Presidente Intercontinental

Este enfoque busca ofrecer a los viajeros una experiencia integral, en la que el entretenimiento y el descubrimiento cultural se suman al descanso, consolidando al resort como uno de los líderes en hospitalidad para familias.

Cancún refuerza su liderazgo con paquetes de hotel que unen familias

Las promociones de otoño del Presidente InterContinental ofrecen a las familias paquetes de hotel en Cancún con beneficios exclusivos y ahorros de hasta 45 % frente a una reserva convencional. Las familias podrán acceder a estas ventajas únicamente por tiempo limitado al reservar directamente en la página oficial o comunicándose al 55 9435 6174.

