Six Flags México es el parque de diversiones más famoso de Ciudad de México. Y, no solo cuenta con juegos mecánicos extremos, también es sede de festivales temáticos, como el de primavera, el de terror y Navidad.

Durante la recta final del año, la empresa lanza su Flash Sale con descuentos especiales. Si eres una persona que planea visitarlo con frecuencia, entonces tienes que conocer los beneficios del Pase Anual 2026.

El Pase Anual 2026 ofrece beneficios incluso para el estacionamiento en el parque. Foto: Cortesía

¿Cuáles son los beneficios del Pase Anual 2026?

Hay dos tipos de Pases Anuales, y no solo te darán beneficios el siguiente año, sino también en lo que resta de 2025. De acuerdo con el sitio de Six Flags, las personas que lo compren podrán empezar a utilizarlo de inmediato.

El primer pase es el Gold Pass 2026, cuyos beneficios son:

Visitas ilimitadas a Six Flags México.

Visitas ilimitadas a Hurricane Harbor Oaxtepec.

Acceso al Festival del Terror y Christmas In the Park.

Precio especial en admisiones generales.

Acceso al programa de recompensas de socio.

Estacionamiento gratis.

10% de descuento en alimentos y mercancía participantes.

Y se le puede agregar un All Park Passport.

El Prestige Pass 2026 tiene los beneficios anteriores, pero suma los siguientes:

Flash Pass de un 1 acceso por visita a Six Flags México

De igual manera, se le puede agregar un All Park Passport.

Si te interesa comprar alguno, considera que el Flash Sale de Six Flags se mantendrá activo desde el 13 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, y sus descuentos aplican únicamente en compras en línea.

En dicho periodo, el Gold Pass 2026 tendrá un costo de $989.00 y el Prestige Pass 2026 de $1999.00.

Una vez que termine la venta exprés, los pases anuales regresarán a su precio regular, de $1,900 y $2,900, aproximadamente.

El Pase Anual 2026 de Six Flags México ya se encuentra a la venta. Foto: Six Flags

¿Por qué comprar un Pase Anual 2026?

Además, de los descuentos, habrá muchas actividades nuevas en Six Flags México durante 2026. Para empezar, estrenará una montaña rusa familiar llamada Speedway Stunt Coaster, atracción que promete velocidad, acrobacias y diversión para todos.

También contará con más de 30 espectáculos nuevos, una mayor oferta gastronómica y hasta festivales culinarios.

Así que vete preparando con el pase anual que más te convenga. Lo puede comprar directamente en el sitio https://www.sixflags.com/mexico/season-passes; revisa bien los beneficios, agrega la cantidad de tu compra y realiza el pago.

Posteriormente, podrás descargarlo en la aplicación móvil de Six Flags para acceder al parque de diversiones sin tanto papeleo. ¿Estás listo para la diversión?

El pase anual de Six Flags te dará horas de diversión en familia. Foto: Six Flags

