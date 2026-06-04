Con cerca de 300 invitados y 26 vestidos de alta costura, Dua Lipa y el actor Callum Turner se preparan para su segunda celebración de boda, un evento que promete ser de gran lujo.

La pareja, que celebró su boda civil en Londres el pasado 31 de mayo, ya se encuentra en Italia para continuar con los festejos. De acuerdo con la revista "Hola!", desde el miércoles 3 de junio se han registrado movimientos de aviones privados en el aeropuerto de Palermo Punta Raisi y en el Aeropuerto Falcone-Borsellino, debido a la llegada de celebridades y personalidades que acompañarán a la cantante y al modelo.

Aunque aún no se ha confirmado la lista de invitados, se espera la presencia de figuras como Harry Styles, Katy Perry, Rosalía y Kylie Minogue, además de Donatella Versace, quien está a cargo del diseño de varios de los looks de la artista.

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Una celebración costosa

La pareja habría invertido alrededor de un millón de libras esterlinas en tres días de celebración, que iniciarían con un concierto privado de Elton John en el Palazzo Gangi, un palacio histórico ubicado en el barrio de Kalsa, en Palermo, Sicilia.

Según los reportes, el viernes 5 se llevará a cabo la cena principal en el mismo recinto, donde la pareja fue vista el verano pasado.

El sábado, los festejos se trasladarán a Bagheria, donde se prevé un fuerte operativo de seguridad.

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El menú estará a cargo de un chef galardonado con dos estrellas Michelin, quien presentará propuestas gastronómicas basadas en la cocina tradicional de la isla.

En cuanto a los vestidos de la novia, aunque tampoco hay información confirmada, se sabe que en su primera boda lució un atuendo con guiños a los años noventa. Ahora, la prensa especializada apunta a diseños entre lo teatral y lo clásico, con siluetas sensuales, transparencias y un estilo inspirado en el glamour de los años cincuenta.

Asimismo, se estima que la celebración se desarrollará en tres escenarios: Villa Igiea, el Palazzo Gangi y Villa Valguarnera.

Antes de su relación con Turner, Lipa estuvo vinculada sentimentalmente con Trevor Noah, Anwar Hadid y Jack Harlow.

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¿Cómo se conocieron Dua Lipa y Callum Turner?

La pareja se conoció a través de amigos en común mientras se encontraban en Los Ángeles. Aunque mantuvieron discreción al inicio, los rumores crecieron cuando comenzaron a coincidir en distintos lugares. Finalmente, confirmaron su relación en redes sociales con fotografías tomadas en el Festival de Glastonbury, lo que marcó el inicio oficial de su romance.

Posteriormente, aparecieron juntos en la Met Gala en mayo de 2025 sobre la alfombra roja y, un mes después, ella confirmó su compromiso en una entrevista con British Vogue.