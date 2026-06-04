La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció esta mañana una serie de actividades en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellas una programación de 281 actividades relacionadas con la historia, el arte, el patrimonio y de culturas vivas de México.

Destacó también la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el cual será inaugurado, informó la funcionaria, el siguiente miércoles 10 de junio, en la Casa del Marqués del Apartado, en el Centro Histórico, a un costado de la Zona Arqueológica del Templo Mayor.

“Ya van a poder visitar, a partir del siguiente miércoles, el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que justamente está aquí enfrente del Templo Mayor, y que se integra al circuito de museos y que será parte de una agenda muy importante porque ahí se da valor y se pone al centro parte fundamental del patrimonio vivo de México”, explicó Curiel de Icaza.

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Sin embargo, no dio mayores detalles de su colección, ni con qué exposición inaugurará el nuevo espacio museístico.

En ese sentido, anunció la realización de dos noches de museos en 17 recintos, 41 actividades en el Jardín Escénico, y 30 rutas de conocimiento arqueológico.

Puntualizó que son 57 las exposiciones temporales en 29 recintos con motivo del Mundial, y se habilitarán 3 experiencias de amaneceres arqueológicos, 3 rutas dedicadas al muralismo mexicano y 34 actividades alusivas al juego de pelota prehispánico.

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Anunció que en 11 de los principales museos del país, como el Palacio de Bellas Artes y el Nacional de Antropología, habrá horario extendido hasta las 19 horas.

La funcionaria destacó algunas de las exposiciones relevantes, entre ellas Ruta y destino, en el Museo Nacional de Arte; México ante el mundo: 1930, año del Primer Campeonato del Fútbol, en el Museo Nacional de Historia; y El ritual del juego de Pelota en Tenochtitlán, en el Museo del Templo Mayor.

Informó del inicio de Original esta mañana en el Complejo Cultural Los Pinos, con 500 artesanos que tendrán a la venta sus creaciones.

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