El estreno en México de Revolución diamantina es un hito, marcará un antes y un después en la historia de la música mexicana, que reúne el talento maravilloso de Gabriela Ortiz, y de tres coreógrafas de primer nivel —Claudia Lavista, Lola Lince y Melva Olivas— y el de una joven directora, Lina González-Granados, que está haciendo una gran carrera, dice Marisa Canales, quien está al frente de Urtext Digital Classics, casa productora de este estreno. Revolución diamantina es, explica, una obra maestra: “Sin duda, la de mayores dimensiones en toda la historia de la música nacional porque ningún compositor mexicano ha escrito una obra que dure más de 40 minutos, ni siquiera una sinfonía de Carlos Chávez. Sólo por dimensión es la más grande, la más larga, y ya ganó varios Grammys. No queda duda de su calidad y de su importancia”.

Canales destaca que contó con aportación del Palacio de Bellas Artes —“del INBAL que nos facilita el privilegiado espacio del Palacio”— y las bailarinas del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC).

Por parte de Urtext, además, corren las producciones de video y audio que tendrá el estreno, con su coreografía, el 4 y 5 de julio en Bellas Artes.

La producción de Urtext abarca el estreno de esta obra en México, así como la parte orquestal de la pieza y el estreno mundial de la nueva coreografía, que coordina Claudia Lavista. “La producción es reunir a todos los involucrados, conseguir los recursos para hacer la escenografía, el vestuario y contratar a los músicos de la Orquesta Urtext, para traer a una grandísima directora colombiana que ha trabajado con la Ópera de Los Ángeles y conoce muy bien la música de Gabriela Ortiz, la aprecia, la entiende, y a quien Gabriela le tiene mucho respeto y admiración”.

Participan 12 bailarinas y en el foso hay 50 artistas y un coro de 12 voces. Rentar las partituras, hacer la sincronización y las grabaciones, último eslabón del proceso, son cuestiones muy costosas, explica la directora de Urtext y señala que para ello se gastaron varios millones de pesos. El proyecto, abunda, fue posible gracias al apoyo de la Fundación Diez Morodo y el patrocinio de filántropos y mecenas.

Sobre las grabaciones de las dos funciones, para material discográfico y en una producción audiovisual, explica: “Se harán las ediciones necesarias para conformar un largometraje con el ballet completo. Habrá varias cámaras para hacer algo dinámico, muy cinematográfico... El lunes 6 nos reuniremos con la orquesta en los estudios Churubusco para hacer la grabación de estudio”.

Esto significa que habrá dos grabaciones comerciales disponibles del mismo repertorio: la primera la hizo Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles; la segunda tendrá la dirección de Lina González-Granados.

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