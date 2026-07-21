Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denegó este mes unas 6 mil peticiones de indulto a personas que habían esperado su turno mientras él concedía amnistías a sus aliados, según publica en exclusiva The New York Times (NYT).

Aunque se habían generado expectativas de que la Administración Trump concedería 250 indultos por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, celebrado el pasado 4 de julio, finalmente aquellos que solicitaron la medida siguiendo los trámites exigidos vieron rechazada su petición, asegura el NYT.

El rechazo a los indultos por parte del Departamento de Justicia se comunicó a través de una carta fechada el 14 de julio y enviada por Ed Martin, el abogado de indultos de Estados Unidos. El diario estadounidense ha tenido acceso a la misiva, enviada a todos los fiscales federales del país.

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Trump indulta solo a sus aliados

Aunque estas amnistías no se concedieron, Trump sí concedió el indulto el pasado 3 de julio a seis personas condenadas por infracciones de regulaciones federales sobre emisiones de gases contaminantes.

"Es un gran honor para mí haber firmado indultos para seis personas que fueron perseguidas por la Administración Biden y que estaban en prisión, o a punto de ser enviadas allí, por 'arreglar su auto'", publicó Trump en su red Truth Social.

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El republicano, que suele criticar continuamente a su predecesor, el expresidente Joe Biden, insistió en que estas condenas fueron "parte de la instrumentalización política y la estupidez" que el país "tuvo que soportar" durante el mandato del demócrata, entre 2021 y 2025.

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La decisión de Trump sobre los perdones presidenciales está en línea con las prácticas que ha llevado a cabo desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2025 y que han beneficiado a sus aliados políticos, algo especialmente reseñable en lo que respecta a las casi mil 600 personas indultadas por delitos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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