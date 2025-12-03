Más Información

Ernestina Godoy va "sin tregua a la corrupción" en la FGR; "donde la justicia no se negocie", afirma

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Cruz Azul vs Tigres EN VIVO - Semifinal de Ida - Apertura 2025 - Liga MX

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es "Rosita", la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Frente frío 18 ingresa a México; se esperan lluvias, heladas y caída de nieve este 4 de diciembre

Línea A del Metro opera con normalidad de Pantitlán a La Paz tras falla eléctrica; todas las estaciones ofrecen servicio, asegura STC

El expresidente de Honduras agradeció este miércoles a por haberle perdonado una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico y dijo que el mandatario estadounidense le "cambió la vida".

Trump indultó al político como parte de su intervención en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo pasado, en las que apoya al derechista Nasry Asfura, abandonado del Partido Nacional, con el que Hernández gobernó entre 2014 y 2022.

"Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré", escribió Hernández desde Estados Unidos en su reaparición en las redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el pasado lunes.

Hernández, quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García, en entrevista con la AFP.

El exgobernante reiteró en X que fue víctima de una "trampa" del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en un "juicio amañado".

"No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció", sostuvo el abogado de 57 años.

Durante el juicio en Nueva York, un testigo contó que escuchó al expresidente jactarse de que iba a "meter la droga a los gringos en sus propias narices" y no se iban "a dar ni cuenta".

El indulto a Hernández sacudió los comicios generales hondureños, en los que el aspirante apoyado por Trump es aventajado por el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla, aunque en empate técnico, tras el escrutinio del 80% de las actas de votación.

