El presentador de televisión amplió su ventaja este miércoles sobre el conservador, apoyado por el presidente de Estados Unidos, , en el caótico escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras.

El derechista Nasralla y Asfura se mantienen de todos modos en, tres días después de los comicios, cuyo conteo de votos ha estado marcado por acusaciones de fraude y retrasos.

Con 79% de actas escrutadas, Nasralla, del Partido Liberal (PL), obtiene 40,34% de los sufragios, frente a 39.57% de Asfura, del Partido Nacional (PN), según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE interrumpió la madrugada del lunes la divulgación de datos, lo que provocó que Trump amenazara con “consecuencias graves” para si decidían “cambiar los resultados” de las presidenciales. La difusión se reanudó el mediodía del martes.

El candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, habla en una rueda de prensa este domingo, en Tegucigalpa. Foto: EFE
El candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, habla en una rueda de prensa este domingo, en Tegucigalpa. Foto: EFE

Trump y las elecciones de Honduras

Trump se convirtió en protagonista en la recta final del proceso con su respaldo a Asfura, un empresario de la construcción de 67 años a quien considera “amigo de la libertad”.

El mandatario estadounidense tilda a Nasralla de “casi comunista” porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta izquierdista .

Nasralla rompió luego con Castro y se declara admirador de los presidentes derechistas de Argentina, , y de El Salvador, .

Trump también agitó el proceso al indultar y liberar el lunes al expresidente (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de .

En el escrutinio, la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, tiene 19,02% de los votos.

