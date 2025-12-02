Más Información

Aprueba pleno del Senado 10 candidaturas a titularidad de FGR; esperan terna de Sheinbaum

IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

México refuerza plan de emergencia nacional por gusano barrenador; así serán las acciones contra la miasis

Diputada del PVEM propone prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Nueva York.- La empresa , propiedad del presidente , alcanzó este martes un acuerdo "amigable" con sus cofundadores, Wesley Moss y Andrew Litinsky, después de demandarlos el año pasado, supuestamente por mala gestión.

En una breve nota, Trump Media, que opera la red social Truth Social, dijo haber resuelto "mutuamente" la disputa que mantenía con United Atlantic Ventures (UAV), propiedad de Moss y Litinsky, quienes propusieron a Trump crear la empresa tras su primer mandato, en 2021.

La nota no especifica los detalles financieros del acuerdo.

A principios de 2024, Trump Media demandó a UAV por mala gestión en un tribunal de Florida y pidió que les quitaran sus acciones a Moss y Litinsky, exparticipantes de programa de telerrealidad de Trump, 'The apprentice'.

En febrero de ese año, en otro tribunal de Delaware, UAV interpuso una contrademanda acusando a Trump de intentar diluir el valor de las acciones de los cofundadores, pero un juez la desestimó a finales del año pasado.

Los cofundadores tenían garantizada una participación conjunta del 8.6% de las acciones de Trump Media, y en septiembre la vendieron casi entera, una vez expiró una cláusula que impedía a los propietarios hacerlo hasta un tiempo después de la salida a bolsa.

Según CNBC, los cofundadores se embolsaron entonces entre 128 y 170 millones por la venta de esas acciones.

Trump tiene más de la mitad del capital de Trump Media, pero antes de iniciar su segundo mandato transfirió ese capital a un fondo revocable en el que ha reunido también sus otros negocios y activos, y que está siendo gestionado por su hijo Donald Jr. y otros ejecutivos.

