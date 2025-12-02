El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que anunciaría "probablemente" a principios del próximo año el nombre del sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed).

"Probablemente anunciaremos a principios del próximo año quién podría convertirse en el nuevo presidente de la Fed", declaró Trump en una reunión de gabinete, repitiendo que había ofrecido el puesto a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien no lo aceptó.

El nombramiento del candidato de Trump deberá ser validado por el Senado estadounidense, de mayoría oficialista republicana.

