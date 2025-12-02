Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Van contra trata en estaciones de autobuses

El presidente de , Donald Trump, afirmó que anunciaría "probablemente" a principios del próximo año el nombre del sucesor de Jerome Powell al frente de la .

"Probablemente anunciaremos a principios del próximo año quién podría convertirse en el nuevo presidente de la Fed", declaró Trump en una reunión de gabinete, repitiendo que había ofrecido el puesto a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien no lo aceptó.

El nombramiento del candidato de Trump deberá ser validado por el Senado estadounidense, de mayoría oficialista republicana.

