El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que anunciaría "probablemente" a principios del próximo año el nombre del sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed).
"Probablemente anunciaremos a principios del próximo año quién podría convertirse en el nuevo presidente de la Fed", declaró Trump en una reunión de gabinete, repitiendo que había ofrecido el puesto a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien no lo aceptó.
El nombramiento del candidato de Trump deberá ser validado por el Senado estadounidense, de mayoría oficialista republicana.
