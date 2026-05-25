En medio del brote de ébola en África y ante el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se tiene que garantizar medidas sanitarias para evitar contagios en México.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “tiene que haber medidas sanitarias que se trabajen con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México”.

“Son medidas epidemiológicas, filtros sanitarios que se tienen que seguir y ahí el secretario de Salud está muy atento a que esto pueda ocurrir así”, dijo.

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En ese sentido, detalló que David Kershenobich, secretario de Salud, informará próximamente sobre los filtros sanitarios que se están implementando ante la realización del Mundial 2026.

“No quiere decir que no puedan viajar, sino que debe ser con todas las medidas que tienen que hacerse necesariamente”, dijo.

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