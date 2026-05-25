La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó las “Cátedras de la Diáspora Mexicana” para personas investigadoras en el exterior para fortalecer la vinculación con las instituciones de educación superior.

En su conferencia mañanera de este lunes 25 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso que se invita a las investigadoras y los investigadores que estuvieron el extranjero o por alguna razón se quedaron a vivir fuera.

“Queremos que muchos de ellos se conecten con el país, que se incorporen, quizá no regresar a México, pero que desde donde viven puedan dar clases a distancia, puedan formar estudiantes y puedan ser parte de la academia en México, que estén vinculados con las instituciones de educación superior y que, además, mantengan un vínculo con nuestro país”, agregó.

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Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, indicó que se trata de un programa orientado a fortalecer la vinculación entre investigadores e investigadoras mexicanas que desarrollan su trabajo en el extranjero y el Sistema Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en nuestro país.

“Este programa de Cátedras forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional en ciencias, humanidades y desarrollo tecnológico en lo que va del sexenio (...). Estamos trabajando también para conocer el tamaño y el número de personas que están fuera de México haciendo investigación científica”, dijo Ruiz.

La subsecretaria Violeta Vázquez enfatizó que es un programa dirigido a personas investigadoras mexicanas que residen en el exterior y que desean, o ya mantienen un vínculo con México a través de actividades académicas de formación o de investigación.

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Apuntó que se dará un apoyo económico para movilidad y el reconocimiento del nivel en el Sistema Nacional de Investigadores.

“Pueden solicitar un apoyo y hasta 45 mil pesos para su viaje”, puntualizó Sheinbaum.

em/apr