Cuernavaca, Mor.- La secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, presidió la Primera Clase Masiva de Historia, explicada por actores que dramatizaron episodios como el movimiento estudiantil de 1968.

En auditorio Teopanzolco, el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue repetido de forma constante frente a los más de 500 alumnos de primaria que fueron llevados para presenciar la clase que se trasmitió a control remoto en otras entidades del país.

“Tener una presidente, como es el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, ya es una transformación. Ustedes todavía están muy jóvenes y no saben, pero siempre en México gobernó un hombre, un presidente, que puede haber sido muy bueno, como muchos, como Lázaro Cárdenas, como Benito Juárez, etcétera. Pero también tenemos algunos que han sido terribles para el país”, dijo la titular de la Secihti.

Acompañada de la gobernadora Margarita González Saravia, Rosaura Ruiz recordó sus años como catedrática y explicó que la Cuarta Transformación quiere decir que nos falta mucho todavía en México para tener un país justo, libre, totalmente soberanos, “para que ninguna potencia externa nos diga lo que tenemos que hacer. Y eso queremos que ustedes lo sepan, niños y niñas, que la Cuarta Transformación implica eso”, sostuvo.

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En su participación, la titular de la Secihti dijo que México ha sido muy clasista y racista en la época anterior al presidente López Obrador, despreciando a los pueblos originarios, a los más morenos.

¿Qué quiere decir Cuarta Transformación?, preguntó una y otra vez. Quiere decir eso, la recuperación de nuestro orgullo de ser mexicanos y mexicanas. Que tenemos que tener un país con mayor justicia, donde todo el mundo tenga lo básico para tener una vida digna, de vestido, de alimento, de casa, de trabajo

En su oportunidad, la gobernadora Margarita González Saravia subrayó la participación del estado de Morelos en la Revolución Mexicana con el general Emiliano Zapata Salazar, y enseguida resaltó la llegada de “ese gran presidente de México que tuvimos, Andrés Manuel López Obrador, que también ayudó a la mayoría de la población. Y hoy tenemos a la primera presidenta de la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es una gran mexicana. También está luchando por la mayoría de nuestra población para que todos ustedes puedan estudiar”, argumentó.

Y de paso recordó a los alumnos que son mecedores de una beca que les ayuda a tener una mejor vida.

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