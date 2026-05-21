El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, advirtió que las democracias, el conocimiento y la libertad universitaria enfrentan presiones crecientes en América Latina, por lo que llamó a fortalecer la autonomía de las instituciones de educación superior y defenderlas como espacios de pluralidad, ciudadanía y pensamiento crítico.

“Cuando las democracias y el conocimiento enfrentan presiones, la libertad universitaria debe reivindicarse con una visión renovada”, afirmó el rector durante la X Asamblea Regional Caribe, Centroamérica y México de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

Ante rectoras y rectores de distintos países de la región, Lomelí sostuvo que América Latina y el Caribe necesitan universidades “críticas, solidarias y abiertas al diálogo”, capaces de construir puentes “donde otros erigen barreras”.

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Durante la conferencia magistral “La autonomía universitaria: herramienta para un diálogo público que construya ciudadanía y conocimiento”, el rector afirmó que defender la libertad académica y la autonomía de gestión implica preservar el intercambio plural de ideas y fortalecer herramientas para enfrentar desigualdad, violencia, deterioro ambiental, exclusión educativa, migraciones forzadas, precarización laboral y pérdida de confianza pública.

“Implica proteger los fundamentos necesarios para analizar y transformar los retos que enfrentamos”, señaló.

Lomelí alertó además sobre el deterioro del debate público en diversas sociedades, donde —dijo— los argumentos han sido desplazados por consignas y descalificaciones.

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Ante ello, sostuvo que las universidades cumplen una función irremplazable al aportar conocimiento, evidencia, memoria histórica y análisis riguroso.

“En la vida universitaria se aprende que disentir no equivale a descalificar o censurar al otro; que debatir exige escuchar y que la libertad de expresión requiere responsabilidad intelectual”, expresó.

El rector de la UNAM también manifestó solidaridad con las universidades argentinas y cubanas frente a restricciones económicas y presupuestales.

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En particular, respaldó al presidente de la UDUALC y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, así como a la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado.

El encuentro se realizó en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde la rectora María Lilia Cedillo Ramírez llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones de educación superior de la región.

Por su parte, Jorge Calzoni advirtió que, aunque la autonomía universitaria está reconocida en 27 constituciones latinoamericanas, enfrenta amenazas constantes, principalmente por restricciones presupuestales y presiones de intereses económicos.

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Además, alertó sobre el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para manipular sectores sociales y subrayó que las universidades deben formar ciudadanía capaz de comprender y enfrentar esos desafíos.

“Ninguna institución se salva individualmente; todas tenemos que trabajar articuladamente para generar una sociedad distinta”, afirmó.

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