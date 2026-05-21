El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para crear la Secretaría del Deporte, propuesta impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por diputadas locales del PAN.

Esta reforma convierte al Instituto del Deporte en Secretaría y la dota de nuevas facultades.

Se precisa que a la nueva Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas al ejercicio pleno del derecho a la cultura física y el deporte de quienes habitan o transitan por la Ciudad de México.

Javier Hidalgo se convertirá en el primer Secretario del Deporte de la Ciudad de México. Foto: Captura de pantalla

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Además, deberá promover la activación física, los hábitos de vida saludable y el desarrollo integral de las personas mediante la práctica deportiva; fomentar la convivencia comunitaria, la inclusión social y la formación de talentos deportivos; así como fomentar el acceso universal, equitativo y de calidad a las actividades deportivas en la Ciudad, con base en los principios de igualdad, inclusión, bienestar social, juego limpio, participación comunitaria y desarrollo humano.

Al fundamentar el dictamen, el diputado local de Morena Víctor Hugo Lobo Rodríguez destacó que la creación de la Secretaría del Deporte permitirá fortalecer la activación física, impulsar el deporte comunitario, apoyar el alto rendimiento, formar la inclusión de personas con discapacidad, promover la igualdad sustantiva y aprovechar al deporte como una herramienta para la salud física y mental.

“El deporte transforma vidas, una cancha recuperada puede cambiar el destino de una comunidad, que una niña o niño que encuentra oportunidades en el deporte también encuentra disciplina, valores, identidad y esperanza. Hoy damos un paso importante para consolidar una ciudad más saludable, más incluyente y con mayores oportunidades para todas y para todos”, sostuvo.

"Me parece muy importante resaltar que esta ciudad ha puesto en el centro del derecho del deporte", mencionó la diputada Xóchitl Bravo. Foto: Especial

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Al respecto, la legisladora de Morena Elizabeth Mateos destacó que la Ciudad de México vive un momento muy importante en materia deportiva, por ello la creación de esta Secretaría tiene una relevancia fundamental para consolidar una política deportiva con visión de futuro, “y esto cobra mayor relevancia frente a los retos de salud pública que vive nuestro país”.

La panista Frida Guillén sostuvo que el deporte también representa una herramienta fundamental para la salud emocional y mental, “contribuyendo a reducir el estrés, la ansiedad y los síntomas de depresión; además, de fortalecer la prosperidad integral de las personas, en niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres jóvenes favorece el desarrollo físico, cognitivo y emocional, promoviendo hábitos de la vida saludable desde edades tempranas”.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, subrayó que con este dictamen le dan el justo valor al deporte como un mecanismo de poder alejar a las y los jóvenes, las niñas, los niños de prácticas que después terminan en violencias. “Por eso me parece muy importante resaltar que esta ciudad ha puesto en el centro del derecho del deporte, pero además lo ha garantizado”.

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A la aprobación de este dictamen acudió Javier Hidalgo, quien se convertirá en el primer Secretario del Deporte de la Ciudad de México.

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