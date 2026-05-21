El gobierno de la Ciudad de México anunció el arranque del registro de anfitriones de estancias turísticas eventuales con fecha límite del 20 de junio.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó que esta disposición va por cumplimento de la Ley de Turismo vigente de la CDMX, por lo que mañana se publicará la medida en la Gaceta Oficial.

Añadió que solo se podrán registrar hasta tres alojamientos por anfitrión, ya que en caso de tener más se deberá constituir como un establecimiento mercantil.

La mandataria añadió que sólo se podrán registrar hasta tres alojamientos por anfitrión. Foto: Archivo | El Universal

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Brugada Molina subrayó que si los anfitriones no realizan el registro no podrán operar, por lo que se hará una campaña de difusión y acompañamiento para que los interesados lo hagan antes del 20 de junio.

Con este tipo de medidas, dijo, se busca que no se expulsen a vecinos para convertir sus edificios en alquileres turísticos temporales, así como para brindar seguridad jurídica y derechos a los huéspedes.

“Promovemos un turismo responsable con el entorno urbano, un turismo que contribuya a la prosperidad compartida y al arraigo comunitario, un turismo que no sea sinónimo de desplazamiento ni de expulsión de vecinos”, remarcó la jefa de gobierno.

Brugada Molina subrayó que si los anfitriones no realizan el registro no podrán operar. Imagen: Freepik

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Finalmente, indicó que según varios análisis académicos y cálculos conservadores hay más de 30 mil viviendas que funcionan como alojamientos temporales en las alcaldías centrales de la CDMX.

Los interesados para registrarse como anfitriones de estancias turistas eventuales tendrán que entrar a la página web estanciaeventual.cdmx.gob.mx y llenar el formulario correspondiente.

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