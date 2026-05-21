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El director general del Metro, Adrián Rubalcava, supervisó las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los trenes modelo NM02 que corren sobre la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.
Durante esta supervisión, el exalcalde fue testigo de las conservaciones que se realizan a diferenciales y ejes de los vagones, los cuales forman parte del sistema de tracción.
Los técnicos especialistas de material rodante del Metro dan mantenimiento cíclico a los ejes de los trenes, cada 350 mil kilómetros, con revisión y ajuste del engrasado de los rodamientos, con la finalidad de evitar vibraciones.
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En total, son 24 diferenciales y 12 ejes los que integran cada uno de los trenes modelo NM02, y son los trabajadores del organismo quienes los revisan y atienden en el taller Tasqueña.
Rumbo al próximo Mundial, y por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Dirección General del Metro realiza una supervisión puntual del mantenimiento preventivo y correctivo de los trenes de Línea 2, los cuales serán claves para el traslado hacia el sur de la ciudad, donde se ubica el Estadio Ciudad de México.
mahc/LL
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