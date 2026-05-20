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El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que alrededor de 200 trabajadores participan en las labores de modernización de la estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro.
A través de sus redes sociales, compartió un video en el que realizó un recorrido de supervisión por las obras que actualmente se llevan a cabo en dicha estación, la cual conecta con la Línea 8 y es una de las más transitadas de la red.
Durante el recorrido conversó con Lorena, una de las trabajadoras encargadas de los trabajos, quien señaló que esperan concluir las labores en tiempo y forma.
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En el video, Rubalcava detalló que las obras se realizan tanto en horario nocturno como diurno, con dos equipos conformados por cerca de 100 personas cada uno.
“Los resultados los vas a ver pronto, los vas a sentir y esta estación va a quedar divina”, expresó el titular del Metro.
Actualmente, personal realiza trabajos de intervención en 16 estaciones de la Línea 2; entre ellas se encuentra Bellas Artes, punto de conexión con la Línea 8 utilizada diariamente por aproximadamente un millón de personas.
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