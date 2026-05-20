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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó a Ximena Guzmán y José Muñoz, sus colaboradores que fueron asesinados hace un año, y aseguró que no habrá olvido en este caso.
En redes sociales, escribió que hace un año perdieron a Ximena y a Pepe, a quienes recordó como dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas.
“Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia”, indicó.
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Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados a balazos la mañana del 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan.
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mahc/LL
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