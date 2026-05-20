Más Información

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

Inculpación de EU a Raúl Castro, una "acción política" sin "basamento jurídico": Díaz-Canel; actuó "en legítima defensa, dice

Inculpación de EU a Raúl Castro, una "acción política" sin "basamento jurídico": Díaz-Canel; actuó "en legítima defensa, dice

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

La jefa de Gobierno, , recordó a Ximena Guzmán y José Muñoz, sus colaboradores que fueron asesinados hace un año, y aseguró que no habrá olvido en este caso.

En redes sociales, escribió que hace un año perdieron a , a quienes recordó como dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas.

“Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia”, indicó.

Lee también

Ximena Guzmán y fueron asesinados a balazos la mañana del 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]