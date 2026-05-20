Ha pasado un año desde que Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en calles de la alcaldía Benito Juárez, y si bien hay 18 detenidos, y una persona más presuntamente involucrada que fue encontrada sin vida meses después del ataque, el asesino intelectual y material no han sido capturados.

Ximena Guzmán era la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, mientras que José Muñoz era el jefe de asesores de la mandataria, quienes fueron atacados a tiros sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, la mañana del 20 de mayo de 2025.

El pasado 14 de mayo, Clara Brugada encabezó una conferencia de prensa sobre el caso. Acompañada de la fiscal General de Justicia local (FGJ), Bertha Alcalde Luján, y del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dijo que se debe continuar con las investigaciones para saber quiénes organizaron, contrataron a los operadores y cuál fue el móvil del crimen.

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“Lo que tenemos que seguir investigando es quiénes fueron los que contrataron a estos operadores, quienes fueron los que están atrás, cuál fue el móvil y quiénes fueron los que utilizaron a este grupo delictivo para llevar a cabo este crimen”, afirmó Brugada Molina.

Detenidos por el doble homicidio

El 20 de agosto de 2025 comenzaron las detenciones por el doble homicidio, con la captura de 13 personas a través de un operativo interinstitucional en la capital y en el Estado de México.

“Al día de hoy se han recabado suficientes elementos para determinar que 6 de los (13) detenidos tuvieron participación material en los hechos y que uno de los detenidos presuntamente fue parte activa de la célula de ejecución y habría fungido como autor material de los homicidios de haberse ejecutado estos el 14 de mayo. No obstante, como se ha informado en ocasiones previas, la operación aquel día fue cancelada por un cambio de rutina en una de las víctimas para ejecutarse posteriormente el 20 de mayo”, dijo Vázquez Camacho.

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Desde el 26 de agosto, autoridades detuvieron a cinco personas más en distintas acciones en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan, así como en Coacalco, Estado de México y en Mante, Tamaulipas.

De las 18 personas que ha sido vinculadas a proceso, 10 están por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa; mientras que las otras 8 lo están por crímenes vinculados con la operación criminal.

Uno de los involucrados en el homicidio fue localizado muerto en Morelos

Además, se informó que la persona número 19 en la lista de implicados está una persona que meses después del ataque, y por quien había una orden de aprehensión, fue localizada sin vida en Morelos. De acuerdo con Pablo Vázquez, el 20 de mayo de 2025 habría realizado recargas a los celulares usados por siete de los involucrados en el crimen.

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Además, esta persona pertenecía a la célula delictiva involucrada y habría sido ejecutada porque cometió varios errores que derivaron en la captura de uno de los procesados.

El titular de la SSC afirmó que este sujeto podría ser autor material del crimen ya que “se le ubica en lugar, fecha y hora donde fue cometido”.

Sobre el grupo criminal, la semana pasada se reveló que una parte sustancial de la ejecución fue perpetrada por integrantes de un grupo criminal con presencia en la Ciudad de México y en el Estado de México, dedicado al narcomenudeo.

Sin embargo, las autoridades no informaron cuál es el grupo señalado.

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“Una parte sustancial de esta operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo identificado con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México”, dijo Pablo Vázquez.

Los responsables habrían planeado el ataque por lo menos durante 20 días, en los que se vigiló la ruta de Ximena y José a su trabajo, dijo la fiscal, Bertha Alcalde.

Brugada dijo durante la conferencia del 14 de mayo que en el caso no habrá impunidad y se llegará a la justicia.

LL