Con el objetivo de mejorar la experiencia de los turistas durante el Mundial, la Secretaría de Turismo capitalina habilita corredores turísticos en varios puntos de la Ciudad de México, los cuales contarán con baños públicos automáticos, módulos de información, bahías de ascenso y descenso para autobuses turísticos, así como elementos de urbanismo táctico.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Carlos Martínez, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, detalló que algunos de estos corredores estarán ubicados en avenida de la República, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, donde ya comenzaron los primeros trabajos, además de Garibaldi, San Ángel y Xochimilco.

La iniciativa forma parte de una cartera de proyectos impulsada por un comité técnico integrado por representantes del sector público y privado.

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“Es un trabajo en conjunto con muchas instancias y que forma parte de muchos otros proyectos, como lo es la renovación del Tren Ligero, los trabajos en los embarcaderos en Xochimilco y muchos otros proyectos”, comentó.

Señaló que entre las intervenciones contempladas se encuentran bahías especiales para el ascenso y descenso de autobuses turísticos, tanto de recorridos locales como de tours provenientes de otros estados.

Martínez explicó que los corredores incluirán elementos de urbanismo táctico, como macetas, flores, bolardos y señalética, además de ciclovías y áreas peatonales para facilitar la movilidad.

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Sobre avenida de la República, a unos metros del Monumento a la Revolución, actualmente se realizan trabajos para delimitar espacios destinados a ciclistas y transporte turístico.

“Vas a tener la ciclovía y hacia el lado derecho las bahías de ascenso y descenso; incluso mucha gente ya lo ocupa como ciclovía y por eso se está marcando de esa manera, y también se está haciendo una pintura de urbanismo táctico”, especificó el funcionario.

Agregó que se instalarán módulos de información turística donde se brindará orientación a visitantes y ciudadanos sobre actividades, sitios de interés y algunos trámites.

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Adelantó que en estos puntos habrá baños automáticos a los que se podrá ingresar mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

Aunque informó que aún no se define el costo de acceso, indicó que algunos podrían estar listos desde la próxima semana.

“Es un baño automático que vas a poder abrir con la Tarjeta de Movilidad Integrada y que se limpia solo. Son muy parecidos a los que se instalaron, por ejemplo, en París durante los Juegos Olímpicos”, explicó Martínez.

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Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que sobre avenida Chapultepec, a la altura de Liverpool, fue instalado uno de estos módulos sanitarios, el cual cuenta con decoraciones de ajolotes en las paredes exteriores, además de señalética relacionada con el uso del servicio. Sobre avenida de la República estaban colocando otro baño.

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cdm