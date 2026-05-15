A unos días de que se cumpla un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las autoridades no han dado con el autor material ni intelectual del ataque perpetrado el 20 de mayo de 2025, tampoco se tiene el móvil, por lo que la investigación sigue abierta.

Desde agosto a la fecha se han detenido 18 personas ligadas al caso. Además, meses después del homicidio fue asesinada en Morelos una persona que contaba con una orden de aprehensión por su probable participación con el crimen, quien habría recargado teléfonos celulares que se utilizaron para la ejecución, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

En conferencia para dar a conocer los avances del caso, el secretario precisó que “se cuenta con elementos suficientes” para afirmar que una parte sustancial del ataque fue ejecutado por integrantes de un grupo delictivo con operaciones en la CDMX y el Edomex. Sin embargo, no precisó cuál, bajo el argumento de mantener el sigilo de la investigación, pero acotó que su participación, hasta el momento, se ha detectado a nivel operación.

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“Como se ha hecho públicamente, es claro que se trató de una operación que requirió planeación, organización y una importante inversión de recursos humanos y económicos”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Vázquez Camacho precisó que la detención más reciente fue la de Jocabed “N”, ocurrida el 21 de febrero en la localidad de Los Aztecas, en Mante, Tamaulipas.

Las primeras 13 capturas tras el crimen tuvieron lugar el 20 de agosto, luego de 11 cateos en municipios del Estado de México y alcaldías capitalinas.

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Seis de esos detenidos tuvieron participación material en los hechos, mientras que uno de ellos “presuntamente fue parte activa de la ejecución” y habría fungido como autor material de los homicidios, de haberse cometido el 14 de mayo, en el primer intento que se hizo. El resto de los detenidos presuntamente consiguieron vehículos, gestionaron la obtención de placas apócrifas y recargaron teléfonos que fueron usados durante la operación.

El 26 de agosto fue detenido en Xochimilco Isaí “N”, presunto integrante de la célula de ejecución, vinculado con quien originalmente sería el autor material del ataque.

El 1 de octubre, en Coacalco, Estado de México, se logró la detención de Jaziel “N”, presunto miembro de una célula delictiva relacionada con los hechos.

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El 7 y 14 de noviembre del año pasado, en operaciones distintas en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, fueron detenidos Wendy “N” y Dylan “N”, presuntamente involucrados en actividades de apoyo logístico y financiero.

La jefa de Gobierno reconoció que “falta por esclarecer, falta por seguir haciendo justicia, aún tenemos un camino por recorrer”.

“No vamos a cesar en la búsqueda de los responsables de este crimen. Conocer la verdad y garantizar justicia es un compromiso irrenunciable que tenemos con sus familias. No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirmó.

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