Policías de la Ciudad de México cerraron el paso a transportistas y agricultores en Reforma a la altura del Eje 2 Norte.

En Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva se reportó que los manifestantes se encontraban con rumbo al Ángel de la Independencia para iniciar con una serie de protestas a partir de las 9:00 horas.

La manifestación fue convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas.

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Informaron que habrá afectaciones viales debido a las movilizaciones; por otro lado, debido al bloqueo, los manifestantes bajaron de su medio de transporte para bloquear el cruce a la altura de la Línea 7 del Metrobús.

Los manifestantes realizan cierres en Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, lo que genera complicaciones en la circulación vehicular en la zona norte y centro de la capital. Ante ello, elementos de Tránsito, personal del Gobierno Central y agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementan dispositivos para resguardar la movilización y desviar el flujo vehicular.

Diversos usuarios han tenido que caminar desde calles atrás para poder evitar el bloqueo.

A la altura del parabús Peralvillo de la Línea 7, el sistema implementó circuitos provisionales para mantener parcialmente la operación.

Los recorridos temporales quedaron habilitados de Indios Verdes a Mercado Beethoven y de Campo Marte a Garibaldi.

De acuerdo con los testimonios de los campesinos y transportistas, no van a desbloquear hasta que no los dejen seguir su camino. Mientras tanto, elementos policíacos se suman para evitar confrontaciones y violencia.

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Campesinos y transportistas se reunen para potestar

Desde temprana hora, transportistas y agricultores comenzaron a concentrarse sobre Calzada de Guadalupe, a la altura de Canal del Norte, en la colonia Felipe Pescador. Inicialmente, se reportó la presencia de autobuses, tractocamiones y tractores, mientras que posteriormente el contingente creció hasta reunir alrededor de 300 personas.

De acuerdo con el seguimiento de la movilización, en la protesta participan cinco tractocamiones, 12 tractores, ocho autobuses y dos vehículos particulares, cuyos operadores avanzaron y se posicionaron en distintos puntos de Paseo de la Reforma, como es Canal del Norte.

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¿Cuáles son las demandas de transportistas y campesinos?

Entre sus principales demandas, los integrantes del movimiento exigen atención del Gobierno Federal a problemáticas que afectan tanto al sector transportista como al campo mexicano. En sus consignas y mantas, solicitan cambios en políticas relacionadas con los granos básicos, precios de garantía para cosechas, financiamiento mediante banca de desarrollo para productores, un nuevo modelo de agricultura nacional y mayor seguridad en carreteras.

mahc/LL