A 22 días de que sea la inauguración del Mundial de Futbol, la pintura que se aplicó hace unas semanas en diversos cruces viales de la Ciudad de México con motivo de la justa deportiva y con el logotipo de “La pelota vuelve a casa”, donde se observan ajolotes y la figura de Quetzalcóatl, está desgastada en algunos puntos. Incluso, las cebras peatonales color blanco también se ven desdibujadas.

En una serie de recorridos que realizó EL UNIVERSAL por diferentes cruces viales de la capital, se observó que en unos los colores permanecen brillantes, pero en otros, el paso de los vehículos les ha bajado la tonalidad.

Tal es el caso del cruce ubicado en Paseo de la Reforma, a la altura de las estaciones del Metro y Metrobús Garibaldi, donde las imágenes alusivas al Mundial apenas se alcanzan a distinguir por el desgaste del paso constante de vehículos. Incluso se ven las curvas del paso de automóviles que han despintado el logotipo.

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El paso constante de los automóviles ha despintado algunos de los modelos mundialistas, a 22 días de que se inaugure el campeonato. Foto: SANTIAGO CADENA/ EL UNIVERSAL

Ahí, las rayas blancas que indican el paso peatonal están desgastadas y la pintura está cuarteada.

Algo similar se aprecia en el cruce vial de José María Izazaga y Pino Suárez, en el Centro Histórico, donde la silueta del ajolote rosa se ve despintada, al igual que la cebra peatonal.

Sobre el Eje Central, a la altura del corredor peatonal de Madero, los tonos vibrantes de verde y morado del logotipo que se pintó en este punto se ven apagados, y por encima se aprecia una mancha de líquido blanco.

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No obstante, en este punto, las líneas blancas del paso peatonal se ven mucho más claras, a pesar de la gran cantidad de gente que cruza todos los días.

En el cruce vial de Barranca del Muerto y avenida Revolución fue colocado uno de estos diseños de “La pelota vuelve a casa”; no obstante, parte de las franjas blancas correspondientes al cruce peatonal están despintadas y la imagen alusiva al Mundial presentaba desgaste en la pintura.

Asimismo, en calles aledañas, como Playeros y Alpes, se constató que varios pasos peatonales están parcialmente despintados y algunas señalizaciones de la ciclovía ya estaban incompletas.

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En el cruce de Circuito Interior y Viaducto Miguel Alemán también se observó la pintura del ajolote y el Quetzalcóatl en color blanco al centro del paso peatonal; sin embargo, parte de la intervención ya mostraba deterioro, mientras que varias franjas alrededor del cruce peatonal presentaban desgaste visible.

En el cruce de avenida Querétaro y Cuauhtémoc, en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, está el logotipo de “La pelota vuelve a casa”, pero alrededor se observan las cebras peatonales desdibujadas.

Otro punto localizado fue en elcruce vial de Bucareli y Cuauhtémoc, donde se constató el desgaste de dos de las pinturas colocadas como parte de la imagen urbana rumbo al Mundial de Futbol.

Además, en el cruce de avenida Chapultepec y Cuauhtémoc, el logotipo invade parcialmente las cebras peatonales.

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En avenida Querétaro y Cuauhtémoc, en la colonia Roma, el paso de cebra peatonal también está desdibujado. Foto: JUAN CARLOS WILLIAMS/EL UNIVERSAL

¿Qué dice la CDMX?

EL UNIVERSAL solicitó información a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), encabezada por Raúl Basulto Luviano, para conocer más detalles acerca de la pintura que se ha colocado en cruces viales de la Ciudad de México, al cierre de esta edición no respondió.

El pasado 11 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió lo que se ha llamado ajolotización de la Ciudad de México.

“Hay quienes dicen desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la Ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir Utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, (...) invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando”, expresó la mandataria capitalina en esa ocasión.

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