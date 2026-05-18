Desde hace 50 años, en un pequeño callejón del pueblo de San Lorenzo Atemoaya, en Xochimilco, un grupo de mujeres artesanas crean figuras de chocolate que este año se unen al fervor por el Mundial de Futbol.

En el lugar conocido como La Casita del Chocolate, doña Rosa Piza y sus tres hijas, desde hace unos 36 años reivindican el papel de la mujer en el giro y ahora en el balompié, pues han comenzado a fabricar unas creativas figuras alusivas al Mundial que en pocas semanas dará inicio en la Ciudad de México.

Dejando a un lado los típicos productos como corazones, flores y muñecos, en su taller en el que cada palmo está impregnado de un olor a chocolate, la cuarta generación de artesanas decidió diseñar playeras con nombres de jugadores famosos, las mascotas del evento deportivo que representan a Canadá, Estados Unidos y México, canchas de futbol, pelotas y hasta un ajolote con la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol bien puesta.

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“Ahora que viene el Mundial pensamos en hacer algo de chocolate, para ver qué más le podemos ofrecer a nuestros clientes que también siempre preguntan qué es lo que tenemos de novedad en cada temporada y ahorita que justamente viene el Mundial, pues es lo que les tenemos. Baloncitos, playeritas, muchas cositas porque todo el mundo está sacando algo del Mundial y nosotros que sabemos trabajar el chocolate, también nos metimos al granito de arena para ver que podíamos ofrecer”, explicó Rosa Piza, propietaria de la Casita del Chocolate, mote que identifica a su negocio y que surgió de la idea de pequeños estudiantes de diversos jardines de niños que visitaban la fábrica.

“Para las ideas nos ayudan un poco los clientes, porque luego nos preguntan por ciertas temáticas y nosotras les hacemos muestras, después tomamos fotos del producto, los subimos a nuestras redes sociales y ya de ahí pues nos empiezan también a buscar.

“Ahorita sacamos el ajolotito con una playera de la Selección, que es muy representativo de aquí de Xochimilco, también sacamos la camiseta de la Selección, balones, playeras de Messi y Cristiano, canchitas y las mascotas del Mundial. Con la ayuda de internet busco lo que está de moda y ya de ahí arranco”, dijo Liz Jiménez, joven abogada de la UNAM, con especialidad en derecho empresarial.

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Con una habilidad sorprendente y curtida gracias a la experiencia que sus temporadas altas les han dejado, como Día de Muertos y la Navidad, en las que llegan a fabricar hasta 10 toneladas; desde hace un par de semanas manufacturan unas 100 piezas mundialistas al día, mismas que venden a través de sus redes sociales, a través de las cuales han llegado a comercializar sus figuras, principalmente calaveras, tanto en México como en China.

Dentro de la industria, doña Rosa ha batallado contra el machismo, pero asegura que aunque no ha sido fácil, su trabajo y perseverancia la llevaron a abrir muchas puertas que antes le habían cerrado. Por ello, comentó, disfruta lo que hace; que, más que un trabajo, es una terapia y una forma “mágica de distracción”.

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cdm