La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) realizó el ‘Torneo por el Trabajo Digno’, que reunió a 38 equipos de futbol de sindicatos, instituciones públicas, empresas privadas y sociedades cooperativas, con el fin de promover el trabajo digno y la justicia laboral, en el marco del Mundial.

Este torneo se llevó a cabo en el centro deportivo ‘Alianza de Tranviarios de México’, en la alcaldía Iztapalapa, y contó con la participación de equipos de futbol de las ramas femenil y varonil, conformados por 360 personas pertenecientes a diversas organizaciones.

Al respecto, la secretaria del Trabajo, Inés González, reconoció el interés y la alegría de todos los trabajadores y las trabajadoras para participar en el primer torneo de futbol, demostrando el ímpetu por el juego donde el ambiente de compañerismo y la familia fue inigualable.

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Destacó que el Mundial de Futbol llega a la Ciudad de México en un momento donde la capital tiene una posición sólida en materia laboral.

“Somos la entidad con mayor empleo formal del país: más de 3.6 millones de personas registradas ante el IMSS, y en el último año, los sectores directamente vinculados con el Mundial han crecido de manera notable”, añadió.

Inés González agregó que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo tiene una responsabilidad muy concreta hacia el Mundial de Futbol 2026: “lograr que los empleos que se están generando sean de largo plazo, a través del reforzamiento de cuatro vías: asesoría y orientación jurídica, capacitación, diálogo social e inspección laboral”.

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“El Mundial no existe sin las personas trabajadoras de hoteles, restaurantes, transporte, infraestructura y estadios; todo lo hacen posible mujeres y hombres que a diario van a trabajar; también son los protagonistas de esta fiesta. El Mundial también tiene que ser para ellas y ellos, con derecho a un trabajo digno, con seguridad social y tiempos para el descanso y la recreación”, dijo.

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