Dos hombres señalados como posibles integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía La Magdalena Contreras, luego de una investigación relacionada con al menos cuatro robos de autos cometidos entre abril y mayo en esa demarcación y en Álvaro Obregón.

De acuerdo con las indagatorias, las autoridades dieron seguimiento a varias denuncias por robo de vehículo registradas el 12 y 24 de abril, así como el 4 y 9 de mayo. A partir del análisis de cámaras de videovigilancia y trabajos de inteligencia, identificaron un automóvil blanco con rosa que presuntamente era utilizado en los hechos.

Con apoyo de operadores del C2 y C5, los agentes ubicaron inicialmente la unidad en calles de la colonia San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, donde comenzaron vigilancias fijas y móviles para monitorear sus recorridos.

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Horas después, el vehículo fue detectado nuevamente en la colonia Huayatla y posteriormente en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, en La Magdalena Contreras, donde policías interceptaron a sus ocupantes.

Durante la revisión, a los sospechosos —de 39 y 45 años— les aseguraron dos placas de circulación con reporte de robo, dos tarjetas de circulación también reportadas como robadas, además de 73 dosis de una sustancia con características similares al crystal. También llevaban una cartera con dólares estadounidenses y seis billetes en moneda nacional.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones para determinar su posible relación con los robos denunciados.

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Las primeras líneas de investigación apuntan a que los detenidos podrían formar parte de una banda dedicada al robo de vehículos sin violencia, con operación principal en las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

Además, tras revisar sus antecedentes, se estableció que ambos cuentan con ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo en distintas modalidades, violencia familiar y delitos contra la salud, entre 2004 y 2025.

LL