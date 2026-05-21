Este miércoles, se registró el asesinato de cuatro personas en tres hechos distintos en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

Un ataque armado perpetrado por sujetos que viajaban en motocicleta desató una intensa movilización policiaca en la alcaldía Benito Juárez, luego de que un hombre fuera perseguido y baleado mientras circulaba a bordo de un vehículo Audi sin placas.

La víctima, identificada como Brayan Balbino Huerta, murió horas después en una clínica a consecuencia de las heridas.

Dos hombres murieron en la colonia Argentina Poniente, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por disparos de arma de fuego. Al sitio llegaron policías y paramédicos. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió cuando dos hombres en motocicleta interceptaron el automóvil en el que viajaba la víctima y abrieron fuego en su contra. Versiones preliminares señalan que los atacantes dispararon al menos en ocho ocasiones antes de huir del sitio.

Tras la agresión, familiares de la víctima, entre ellos su esposa, acudieron a solicitar ayuda mientras elementos de emergencia y policías capitalinos arribaron a la zona para atender el caso.

Inicialmente se reportó que los hechos ocurrieron en la colonia Nápoles; sin embargo, autoridades precisaron que la víctima fue trasladada a un hospital cercano para su atención médica, en la calle Aldama, de la colonia Indiana, también en Benito Juárez, donde finalmente perdió la vida.

Por estos hechos se inició una investigación por homicidio culposo por otras causas; la carpeta se encuentra en integración.

De manera extraoficial, trascendió que Brayan Balbino Huerta era investigado por presuntos vínculos con una banda dedicada a extorsiones y tráfico ilícito, además de ser relacionado con otros hechos violentos ocurridos previamente en la capital.

Reportes preliminares indican que los responsables habrían abandonado la motocicleta utilizada en el ataque, cambiaron de ropa en un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón y luego escaparon a bordo de otro vehículo.

Otra movilización policiaca se registró en la colonia Argentina Poniente, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de un tiroteo que dejó como saldo dos hombres sin vida sobre la vía pública. Los hechos ocurrieron en la calle Privada de Allende, casi esquina con calzada México-Tacuba.

Durante la inspección, policías aseguraron un arma de fuego corta que, de acuerdo con los primeros reportes, era portada por una de las víctimas. El hallazgo fue integrado a la carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que ambos hombres caminaban juntos cuando presuntamente uno de ellos disparó de manera directa contra el otro y posteriormente se habría quitado la vida de un disparo en la cabeza. Otra versión que analizan las autoridades refiere que una discusión previa entre ambos pudo haber derivado en la agresión.

En la alcaldía Álvaro Obregón se registró otro asesinato. Al bajar de su coche, un hombre identificado como Rafael fue asesinado por dos hombres a bordo de una motocicleta que ya lo esperaban.

Vecinos de la colonia Jalalpa el Grande relataron que en la calle Ángel R. Cabada escucharon el motor de una motocicleta que se acercaba hacia el domicilio número 42, donde la víctima había estacionado su automóvil Pontiac Matiz; al l descender del coche, los motociclistas se le acercaron y le dispararle.

Fueron al menos tres detonaciones las que se escucharon en el lugar. Mientras los presuntos atacantes escaparon, los vecinos se acercaron a ayudar al hombre de 32 años para intentar ayudarlo.