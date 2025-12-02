Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

El presidente de estadounidense Donald Trump advirtió que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

En declaraciones a los medios, durante una reunión con su gabinete, Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de iniciar ataques en tierra contra narcotraficantes.

“Si entran por un país determinado, cualquier país... Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína… He oído que Colombia está fabricando cocaína... cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado”, señaló Trump.

Cuando el reportero le insistió en si entonces las acciones no se limitarían solo a Venezuela, Trump respondió: “No, no sólo Venezuela”.

Se quejó de que “Venezuela ha sido muy malo. Han enviado asesinos a nuestro país. Vaciaron las cárceles en nuestro país”.

El Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (OTD). Foto: Captura de pantalla de Twitter @SecWar

Por ello, insistió en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo el mandatario.

El republicano ya advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes.

