Nashville.- El caso de tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, cuya deportación errónea ayudó a movilizar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue desestimado el viernes.

La deportación de Abrego García a El Salvador el año pasado se convirtió en una vergüenza para los funcionarios de Trump cuando se les ordenó devolverlo a Estados Unidos. Abrego García afirmó que tanto el momento en que se presentaron los cargos penales como las declaraciones incendiarias sobre él por parte de altos funcionarios de Trump demostraban que la fiscalía actuaba con ánimo de venganza.

La jueza de distrito estadounidense Waverly Crenshaw, en un fallo emitido desde Nashville, concedió la moción de Abrego García para desestimar el caso por "enjuiciamiento selectivo o vengativo".

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Sin la "demanda exitosa de Abrego García que impugnó su deportación a El Salvador, el gobierno no habría iniciado este proceso judicial", dijo Crenshaw, desestimando las afirmaciones de "nuevas pruebas" en su contra.

En documentos judiciales anteriores, Crenshaw escribió que había encontrado algunas pruebas de que el procesamiento contra Abrego García “podría ser vengativo”. Afirmó que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump “generan preocupación”. Citó una declaración del entonces subprocurador general Todd Blanche que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Abrego García porque ganó su caso de deportación injusta.

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el martes 21 de abril de 2026, en Washington. Foto: AP.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, se había resistido a las solicitudes de altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluida Blanche, para que proporcionara documentos y testimonios a Abrego García. McGuire insistió en que él era quien tomaba las decisiones en el caso y que sus motivaciones eran las únicas relevantes.

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Abrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas, y los fiscales alegaron que aceptó dinero para transportar dentro de los Estados Unidos a personas que se encontraban ilegalmente en el país.

Los cargos se derivan de una parada de tráfico en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad.

Un video grabado por un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestra un intercambio tranquilo con Abrego García. En el auto viajaban nueve pasajeros, y los agentes comentaron entre sí sus sospechas de contrabando. Sin embargo, finalmente se le permitió a Abrego García continuar conduciendo con solo una advertencia.

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En el fallo del viernes, Crenshaw escribió que el momento de la presentación de los cargos fue fundamental para la presunción de venganza. El Departamento de Seguridad Nacional había estado al tanto de la detención de tráfico durante dos años y había cerrado el caso contra Abrego García cuando lo deportó. Una vez que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que debía ser traído de vuelta a los Estados Unidos.

Kilmar Abregó, al llegar a la oficina local del ICE en Baltimore. Foto: Stephanie Scarbrough / AP

Si bien el gobierno tenía la responsabilidad de refutar la presunción de venganza, los fiscales no llamaron a declarar a la persona que reabrió el caso para que explicara los motivos. En cambio, solo ofrecieron un testimonio indirecto.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

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La deportación de Abrego García violó una orden judicial de inmigración de 2019 que le otorgaba protección contra la deportación a su país de origen, luego de que el juez determinara que corría peligro allí por parte de una pandilla que tenía como objetivo a su familia. Abrego García es ciudadano salvadoreño con una esposa e hijo estadounidenses que han vivido en Maryland.

Durante años, a pesar de haber inmigrado ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente, la orden de 2019 le permitió vivir y trabajar en el país bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero no se le otorgó la residencia.

Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump han dicho que Abrego García no puede permanecer en los Estados Unidos. Han prometido deportarlo aun tercer país, más recientemente Liberia.

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