Mundo | 21-05-26 | 17:35 | Actualizada | 21-05-26 | 17:35 |

La Administración de Inmigración y Control de aduanas () de Estados Unidos anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de un alto ejecutivo del conglomerado militar cubano GAESA, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con el régimen de y representar una amenaza para la seguridad nacional.

"Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente", afirmó el secretario de Estado, , en su cuenta oficial de X.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, añadió que Lastres Morera fue arrestada este jueves y quedó bajo custodia de ICE y agregó que "no habrá ningún lugar en este planeta", mucho menos en el país, "donde ciudadanos extranjeros que amenacen" la "seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sostuvo.

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Las autoridades estadounidenses sostienen que la hermana de Adys Lastres Morera, Ania Guillermina Lastres Morera es la "presidenta ejecutiva de GAESA, una organización corrupta que controla el 70% de la economía cubana".

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