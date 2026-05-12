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El agente David Venturella, con 20 años de trayectoria dentro del (ICE), se perfila como el próximo director interino de la agencia para sustituir a Todd Lyons, quien dejará el cargo el próximo 31 de mayo.

Venturella, quien ha estado al menos dos décadas dentro de ICE, aunque de forma intermitente, será la nueva autoridad de la institución a partir de junio, de acuerdo con informes de funcionarios del citados por medios locales.

El nuevo director también es conocido porque en 2012 se retiró de ICE provisionalmente para trabajar en Geo Group, una empresa privada de prisiones que funciona como uno de los mayores contratistas para operar los centros de detención para migrantes en .

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Durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, Venturella ocupó cargos ligados a deportaciones y detención migratoria, incluyendo funciones en el programa "Comunidades Seguras", que coordinaba cooperación entre policías locales y autoridades migratorias.

El año pasado, Venturella retomó labores en ICE, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca, y de acuerdo con reportes del Wall Street Journal, se encargaba de contrataciones y asuntos internos.

El anuncio del director interino, que dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, se dio semanas después de que el medio especializado Politico informara sobre sus problemas de salud, que lo obligaron a ir al hospital.

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Lyons es el octavo jefe a cargo de la agencia migratoria que desempeñó su puesto de forma interina. Sarah Saldaña fue la última directora de ICE aprobada por el Senado, que ocupó el cargo de diciembre de 2014 a enero de 2017 durante la Administración del demócrata Barack Obama (2009-2017).

Tom Homan (actual 'zar' de la frontera), Ronald Vitiello, Matthew Albence y Tony Pham ocuparon de forma interina el puesto de jefes de ICE en la primera presidencia del republicano Donald Trump (2017-2021).

El Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden (2021-2025) tampoco logró que la Cámara Alta aprobara un jefe para la agencia migratoria, que tuvo entonces como directores interinos a Tae D. Johnson y Patrick J. Lechleitner.

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Caleb Vitello fue elegido para ocupar la posición de forma interina tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero estuvo en el cargo solo dos meses debido a los pocos resultados en la campaña de deportación.

Venturella tomará una agencia que se encuentra bajo el escrutnio público por su polémica actuación durante redadas masivas en distintas ciudades del país y operativos que resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis en enero pasado por disparos de agentes migratorios.

Desde la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la Administración Trump se encuentra intentando limpiar la imagen de la institución, aunque no ha dejado de ejecutar los planes de contratación masiva de agentes y emitir advertencias de que retomarán los planes de deportación masiva.

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