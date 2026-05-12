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Washington.- La aerolínea estadounidense United Airlines anunció que restablecerá en agosto los vuelos directos entre Houston (Texas) y Caracas, , una conexión suspendida desde 2017.

El primer vuelo partirá el 11 de agosto por la noche desde el Aeropuerto Internacional George Bush de hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata de la segunda ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela que se reactiva, tras la reanudación, el pasado 30 de abril, de los vuelos de American Airlines entre Miami (Florida) y Caracas.

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"Tras casi una década, United celebra la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y el apoyo del Departamento de Transporte y del gobierno de Estados Unidos”, afirmó en un comunicado Patrick Quayle, vicepresidente de Planificación de United.

Por su parte, el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, celebró que "el primer vuelo de United a Venezuela en ocho años marca otro avance emocionante en la relación" entre ambos países.

"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, mi Departamento se enorgullece de colaborar con United para hacer realidad este día histórico", agregó.

Las rutas directas entre Estados Unidos y Venezuela se frenaron en mayo de 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando el Departamento de Transportes de Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia el país sudamericano alegando motivos de seguridad.

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La decisión se produjo en medio de la crisis diplomática entre ambos países, cuando Estados Unidos reconoció como presidente al líder opositor Juan Guaidó e impuso sanciones y medidas de aislamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Washington y Caracas restablecieron sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, el pasado marzo, dos meses después de que Estados Unidos capturara a Maduro en una operación militar en suelo venezolano.

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