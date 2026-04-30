El primer vuelo comercial directo en siete años entre Estados Unidos y Venezuela aterrizó el jueves en el aeropuerto que sirve a Caracas, un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre ambos países.

El vuelo 3599 de Envoy Air, filial de American Airlines, arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía cerca de las 13H15 locales (17H15 GMT), proveniente de Miami, constataron periodistas de la AFP.

El aterrizaje en la capital venezolana del primer vuelo procedente de EU en siete años marca el fin del aislamiento respecto al país norteamericano, pero también la reintegración del país caribeño en el concierto aéreo mundial tras varios meses de ostracismo.

Lee también Despega primer vuelo comercial directo entre EU y Venezuela en 7 años; sale de Miami con rumbo a Caracas

After a hiatus of seven years, American Airlines resumed the direct flights between the United States and Venezuela this Thursday, with a daily route between Miami International Airport and Simón Bolívar Maiquetía Airport in Caracas.



American Airlines flight AA3599 operated by… pic.twitter.com/KMBBPFeM8H — FL360aero (@fl360aero) April 30, 2026

Un "hito histórico" la reanudación de vuelos con Venezuela: EU

El encargado de negocios de EU en Caracas, John Barrett, consideró este jueves que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de vuelos a cargo de American Airlines, algo que calificó como un "hito histórico" luego de siete años de conexiones suspendidas entre los países.

"Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, de nuestra gente, en los países", dijo Barrett desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas).

Asimismo, subrayó que la reanudación de vuelos es un resultado directo del plan de tres fases -estabilización, recuperación y transición- establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario Estado, Marco Rubio, luego de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, el pasado 3 de enero.

"Bajo su liderazgo, hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios", apostilló Barrett.

EU y Venezuela reanudan relaciones aéreas tras 7 años

Las relaciones aéreas con Estados Unidos se interrumpieron en mayo de 2019, tras la ruptura de relaciones diplomáticas ese mismo año. El presidente Donald Trump, entonces en su primer mandato, no reconoció la reelección del mandatario Nicolás Maduro.

Siete años después, tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar ordenada por el propio Trump, las relaciones entre Caracas y Washington se normalizan.

Antes vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez asumió las riendas de forma interina. Entre elogios de Trump, ha abierto los sectores petrolero y minero al capital privado.

En noviembre de 2025, Trump decretó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe, oficialmente para una operación antidrogas, que desembocó en la captura de Maduro.

Esta declaración, seguida en diciembre de una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA), propició la cancelación masiva de rutas aéreas.

For nearly 7 years there have been no direct commercial flights between the U.S. and Venezuela.



Under President Trump we're changing that today. Flights between Miami and Caracas restored. pic.twitter.com/3fsLVwWHQQ — Department of State (@StateDept) April 30, 2026

En noviembre, el país operaba 105 vuelos internacionales a la semana a través de 12 aerolíneas. Tras las medidas de Estados Unidos, la conectividad se redujo a apenas un tercio.

Pero pese a su ubicación estratégica en la región, Venezuela ya era un país aislado: la mayoría de las grandes aerolíneas internacionales habían optado por dejar de volar a Caracas por deudas impagadas del gobierno.

Desde entonces se han reanudado muchos vuelos y actualmente el país registra cada semana unos 151 vuelos internacionales a diversos destinos.

En el panorama general de conexiones internacionales, Copa Airlines encabeza la lista de frecuencias semanales con 19 vuelos hacia Panamá, importante puente hacia otros destinos.

La brasileña GOL se sumó en marzo con cuatro vuelos semanales desde Sao Paulo, la metrópoli más grande de Sudamérica.

Los vuelos hacia Europa de momento son hacia Madrid y Estambul. Turkish Airlines opera cinco frecuencias. A Madrid vuelan la española Iberia y las aerolíneas venezolanas Estelar, Laser y Plus Ultra.

Pero aún queda mucho por recorrer para recuperar el nivel de hace una década. *Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc