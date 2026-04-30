Más Información
Sin pruebas “no hay nada que temer”, dice Sheinbaum a Rubén Rocha tras acusaciones de EU; sostuvieron llamada telefónica
"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya
Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza
“Un embajador no puede tener actitud injerencista”; Sheinbaum cuestiona postura de Ronald Johnson sobre México
"No se ha aclarado lo de Chihuahua", dice Sheinbaum sobre caso de agentes de la CIA; responde a críticas por Rubén Rocha
Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman
VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU
Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato
Miami. El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años despegó el jueves por la mañana del aeropuerto de Miami con destino a Caracas.
Ejecutivos, representantes del Gobierno estadounidense y una multitud de periodistas se encontraban a bordo del vuelo 3599 de Envoy Air, filial de la compañía American Airlines, que despegó con un ligero retraso respecto a la hora prevista, a las 10:26, según constató un periodista de la AFP.
Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021). *Con información de EFE
Delcy Rodríguez apuesta por una relación "a largo plazo" entre Venezuela y EU; busca cooperación energética
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]