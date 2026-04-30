Miami. El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años despegó el jueves por la mañana del aeropuerto de Miami con destino a Caracas.

Ejecutivos, representantes del Gobierno estadounidense y una multitud de periodistas se encontraban a bordo del vuelo 3599 de Envoy Air, filial de la compañía American Airlines, que despegó con un ligero retraso respecto a la hora prevista, a las 10:26, según constató un periodista de la AFP.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021). *Con información de EFE

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