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Caracas.- El encargado de negocios de en Caracas, John Barrett, aseguró que las empresas privadas de su país y de están listas para impulsar la fase de recuperación económica en el país sudamericano, tras celebrar una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

"Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión", señaló Barrett en un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en X.

El diplomático aseguró que su primera reunión con Venamchan confirma que los empresarios de ambos países están listos para esta fase, sin ofrecer mayores detalles de lo conversado durante el encuentro.

El lunes, Barrett instó a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar la que consideró como una "oportunidad histórica" después de que el país sudamericano restableciera relaciones con el norteamericano y acordaran la apertura en el sector energético venezolano.

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Asimismo, el encargado de negocios consideró que el sector privado, incluyendo la inversión de Estados Unidos, es el "motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica".

Barrett llegó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

Luego de la llegada a Venezuela de Barrett, la presidenta encargada Delcy Rodríguez expresó que espera continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

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Luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, Rodríguez asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración de Donald Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.

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